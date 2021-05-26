Сомнолог объяснил, почему лучше спать в одиночестве

Москва, 26 мая. Совместный сон с любимым человеком или домашним питомцем может негативно сказаться на здоровье. Об этом рассказала врач-сомнолог Елена Царева.

Сон в одиночестве помогает избежать дефицита спального места. Если речь идет о животных, то совместный сон может спровоцировать аллергию, отметила Царева в беседе с «Радио 1». Иногда реакция может появиться даже у тех, кто ранее не страдал аллергическими заболеваниями. Более того, высок риск не выспаться, ведь животные часто беспокойны и рано встают.

Что касается супружеских пар, то спать вместе можно, если на человека приходится не менее 70 сантиметров кровати и никто не страдает от храпа или бессонницы. Совместный сон может быть полезен в случае нарушений, на которые укажет партнер. Например, если во время сна дергаются ноги или отмечается остановка дыхания.

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