Жители западной Руанды эвакуируются из-за угрозы землетрясения

Киншаса, 26 мая. Местные жители оставляют свои дома в городе Гисеньи. Они опасаются новых землетрясений.

Природное явление случилось после извержения вулкана Ньирагонго в соседней Демократической Республике Конго. Подземные толчки уже наблюдались накануне.



Людей призвали сохранять спокойствие. При этом власти пообещали оказать всю необходимую помощь людям. В городе уже закрыты школы, банки и магазины. Некоторые горожане ночевали на улице ночью из-за страха, что дом может обрушиться. Больница перевела пациентов из своих палат в другие медицинские учреждения на западе и севере Руанды.