Тарифы РЖД на грузоперевозки могут вырасти из-за подорожания стройматериалов

Москва, 26 мая. Из-за повышения стоимости стройматериалов выросли расходы, связанные с модернизацией Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, которая запланирована РЖД.

Чтобы компенсировать затраты, компания рассматривает возможность повышения тарифов на грузоперевозки. Цены могут вырасти для пользователей упомянутых магистралей либо для всех грузоотправителей.

Информация о возможных вариантах повышения тарифов содержится в презентации, подготовленной к совещанию у первого вице-премьера РФ и председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова, которое состоялось 25 мая. Однако, по словам источника РБК, данный вопрос на встрече не обсуждалось.

Чистая прибыль РЖД увеличилась в 19 раз за первый квартал 2021 года, сообщалось ранее. Прибыль перевозчика по РСБУ превысила 15 млрд рублей.

Из-за роста цен на стройматериалы могут подорожать в том числечастные дома и дачи, цитирует «ФедералПресс» руководителя аналитического центра «Циан» Алексея Попова.