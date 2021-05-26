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ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
Общество
Увлажняет и восстанавливает: рейтинг лучших кремов для рук в 2021 году
16:30
Ливия
Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая
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Политика
Харьковчанка загнала украинского ведущего в угол вопросами о Протасевиче
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Корнилов объяснил неправоту Кулебы по вопросу полетов в Белоруссию

Политика
Корнилов объяснил неправоту Кулебы по вопросу полетов в Белоруссию
Pr Scr youtube.com  /  «Кто против?»

Москва, 26 мая. Политолог, выступая в эфире шоу Владимира Соловьева, объяснил, почему глава украинского МИД не прав.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на днях заявил, что Украина получит существенную выгоду от блокировки авиаперевозок через Белоруссию.

Но, как отметил в шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» политолог Владимир Корнилов, в первую очередь пострадают именно украинские потребители и аэропорты.

«Именно на Украине придется соляры жрать больше всех», — подчеркнул он.

Ранее Дмитрий Кулеба, строго критиковал действия белорусских властей и заявлял, что полеты туда — большой риск для Украины.

«Это означает, что по белорусской власти будет нанесен весомый экономический удар, ведь белорусский бюджет недополучит транзитные средства, которые платят авиакомпании за пролет белорусским небом, белорусские авиакомпании начнут нести убытки, и аэропорт Минск также потеряет свои доходы», — заявлял он неоднократно.

Глава украинского МИД на полном серьезе, отмечает, что данное решение принесет Украине существенную прибыль, поскольку европейским авиакомпаниям и авиакопмнаиям мира теперь придется платить ренту Украине.

Ранее Дмитрий Кулеба заявлял о попытках России контролировать Азовское море.

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корнилов соловьев кулеба
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Все новости / Политика / Корнилов объяснил неправоту Кулебы по вопросу полетов в Белоруссию
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