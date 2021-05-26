Корнилов объяснил неправоту Кулебы по вопросу полетов в Белоруссию

Москва, 26 мая. Политолог, выступая в эфире шоу Владимира Соловьева, объяснил, почему глава украинского МИД не прав.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на днях заявил, что Украина получит существенную выгоду от блокировки авиаперевозок через Белоруссию.

Но, как отметил в шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» политолог Владимир Корнилов, в первую очередь пострадают именно украинские потребители и аэропорты.

«Именно на Украине придется соляры жрать больше всех», — подчеркнул он.

Ранее Дмитрий Кулеба, строго критиковал действия белорусских властей и заявлял, что полеты туда — большой риск для Украины.

«Это означает, что по белорусской власти будет нанесен весомый экономический удар, ведь белорусский бюджет недополучит транзитные средства, которые платят авиакомпании за пролет белорусским небом, белорусские авиакомпании начнут нести убытки, и аэропорт Минск также потеряет свои доходы», — заявлял он неоднократно.

Глава украинского МИД на полном серьезе, отмечает, что данное решение принесет Украине существенную прибыль, поскольку европейским авиакомпаниям и авиакопмнаиям мира теперь придется платить ренту Украине.

Ранее Дмитрий Кулеба заявлял о попытках России контролировать Азовское море.