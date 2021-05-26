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ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
Общество
Увлажняет и восстанавливает: рейтинг лучших кремов для рук в 2021 году
16:30
Ливия
Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая
16:29
Политика
Харьковчанка загнала украинского ведущего в угол вопросами о Протасевиче
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Российских студентов планируют обучать мастерству ведения блога

  /   Обновлено: 26 мая 2021 16:39
Общество
Российских студентов планируют обучать мастерству ведения блога
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Москва, 26 мая. Российские педагогические вузы могут начать обучать студентов мастерству ведения блога. Соответствующее предложение сейчас изучают в Минпросвещения Российской Федерации.

Информация о том, что ведомство рассматривает возможность включения специальностей, направленных на блогосферу, появилась в среду. Речь идет о педагогических выских учебных заведениях.

Досрочного завершения учебного года в российских школах на фоне пандемии не планируется. Как сообщалось ранее, такое заявление сделал замминистра просвещения Денис Грибов.

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образование вузы блоги
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