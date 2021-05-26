Российских студентов планируют обучать мастерству ведения блога

Москва, 26 мая. Российские педагогические вузы могут начать обучать студентов мастерству ведения блога. Соответствующее предложение сейчас изучают в Минпросвещения Российской Федерации.

Информация о том, что ведомство рассматривает возможность включения специальностей, направленных на блогосферу, появилась в среду. Речь идет о педагогических выских учебных заведениях.

Досрочного завершения учебного года в российских школах на фоне пандемии не планируется. Как сообщалось ранее, такое заявление сделал замминистра просвещения Денис Грибов.