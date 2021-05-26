Вассерман в анекдоте высмеял истерику Запада из-за задержания Протасевича

Москва, 26 мая. Истерию Запада по поводу действий Белоруссии по задержанию бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича прокомментировал публицист Анатолий Вассерман.

Запад не ожидал, что Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет играть по их правилам и поступит так, как поступили бы они сами, считает эксперт.

«Они привыкли играть в одни ворота. Они привыкли к тому, что они имеют право на что угодно, а другим могут не позволять то, что сами вытворяют», — заявил Вассерман в интервью «Царьграду».

Действия Лукашенко вызвали бурную реакцию, которую Вассерман назвал истерией и рассказал по этому поводу анекдот, характеризующий политику Запада.

«— Кум, пойдем москалей бить. — А если они нас побьют? — А нас за что?»

Это типичное отношение не только Украины по отношению к русским, но и в целом, когда люди считают, что могут делать что угодно, не позволяя при этом другим делать то же самое, подчеркнул Вассерман.

Президент Белоруссии заявил, что в случае экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске действовал абсолютно законно, по всем международным правилам. Сообщение о минировании оказалось ложным.