Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 25 мая 2021 года.

Визит Аль-Манфи в Нигерию

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи в столице Нигерии Абудже поучаствовал в Чрезвычайном саммите лидеров государств и правительств Комиссии по бассейну озера Чад. Стороны говорили о недавних событиях в Чаде и последствиях убийства президента этой страны для безопасности региона в целом и юга Ливии в частности.

В рамках мероприятия Аль-Манфи встретился с президентом Нигерии Мохамедом Базумом и главой Переходного военного совета Чада Махаматом Деби. Обсуждались двусторонние отношения, активизация усилий по сотрудничеству в области безопасности и пограничного контроля, а также борьба с терроризмом, нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Происшествия

В Триполи закрыли «фальшивый» McDonald’s всего через несколько дней после начала работы заведения из-за плохой гигиены и просроченных продуктов питания.

Authorities in #Tripoli have closed down a fake #McDonalds just days after opening due to bad hygiene and expired food products pic.twitter.com/OB6kUQIjZU — The Libya Observer (@Lyobserver) May 25, 2021

Медики провели акцию протеста у здания правительства в столице, требуя повышения зарплаты.

Healthcare workers held a protest outside the government building in Tripoli demanding a pay raise, a day after the Libyan parliament ordered the government to increase the salaries of teachers and policemen pic.twitter.com/RfYK3Kx0Iy — The Libya Observer (@Lyobserver) May 25, 2021

Профсоюз работников здравоохранения заявил, что если в течение 10 дней власти не пойдут им навстречу, он организует всеобщую забастовку во всех медучреждениях.

Политика

Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш обсудила с послом Германии Оливером Овцой вопросы нелегальной миграции, подготовки к выборам, а также вывода иностранных сил из Ливии.

المنقوش تناقش مع السفير الألماني ملفات الهجرة والانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية#الوسط #WTV https://t.co/QPVDGykB0Q — بوابة الوسط (@alwasatnewsly) May 25, 2021

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба рассмотрел с Оливером Овцой темы, представляющие общий интерес, и подготовку к конференции «Берлин-2», которая состоится в июне.

Высший государственный совет (ВГС) Ливии принял закон о референдуме по конституции.

#Libya's High Council of State passes constitution referendum law https://t.co/IXncbMEdaW — The Libya Observer (@Lyobserver) May 25, 2021

Глава ВГС Халид Мишри обсудил со спецпредставителем ООН в Ливии Яном Кубишем развитие событий вокруг принятия конституционной базы. Мишри призвал ООН и международное сообщество поддержать подготовку условий для проведения выборов в стране, запланированных на 24 декабря.

Член Палаты представителей Фатима Бусаида на встрече с министром культуры Правительства национального единства (ПНЕ) Мабрукой Туфи Осман подчеркнула необходимость поддержки учреждений ведомства и роль культуры в построении нации. Она, по словам депутата, является важным фактором достижения национального примирения и мирного сосуществования.

Власти и прокуратура пересматривают методы защиты прав вынужденных переселенцев в Ливии.

Government and Public Prosecution review methods to protect rights of IDPs in #Libya https://t.co/X8ASMooHhJ — The Libya Observer (@Lyobserver) May 25, 2021

Испания подтвердила намерение открыть посольство страны в Триполи.

Депутаты Палаты представителей участвуют в заседаниях Панафриканского парламента в ЮАР, в городе Мидранд.

Член Президентского совета Абдалла аль-Лафи заявил, что достижение инклюзивного национального примирения в Ливии является одной из ключевых целей переходного правительства.

عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي: الدفع باتجاه تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين كل أبناء #ليبيا هو من أهم أهداف المرحلة الحالية. pic.twitter.com/Ixe0dPYVVt — قناة فبراير (@FebruaryChannel) May 25, 2021

Заместитель главы Президентского совета Муса аль-Куни со спецпредставителем ООН в Ливии Яном Кубишем обсудил последние события, связанные с Форумом политического диалога и предстоящими выборами, а также продвижение программы национального примирения как способа содействия гражданскому миру.

Муса аль-Куни в ходе диалога с главой Миссии ЕС Хосе Сабаделем и главой Миссии Евросоюза по приграничной помощи в Ливии Наталиной Чеа рассмотрел вопросы безопасности границ, борьбы с преступностью и сдерживания нелегальной миграции, а также пути сотрудничества для проведения голосования.

لقاء رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة السيد موسى الكوني @Moussa_kouni بسفير ???????? لدى #ليبيا السيد @jose_sabadell ورئيسة بعثة @EUBAMLibya

السيدة نتاليا تشيا

تناول اللقاء ملفات تأمين الحدود، ومكافحة الجريمة والحد من الهجرة غير النظامية وسبل التعاون لإجراء الانتخابات في موعدها pic.twitter.com/TW4Nvq1wGE — Najwa Wheba (@NajWheba) May 25, 2021

Замглавы Президентского совета встретился с помощником министра иностранных дел Швейцарии и сопровождающей его делегацией. Стороны согласились сформировать совместный комитет для развития сотрудничества во многих сферах.

В Триполи Рабиа Абу Рас, депутат Палаты представителей и член Форума политического диалога, организовала с общественными деятелями и политиками обсуждение конституционной базы, на основе которой проведут парламентские и президентские выборы.

Экономика

В Тобруке прошло заседание парламента по утверждению проекта государственного бюджета на 2021 год.

Глава Счетной палаты Халид Шакшак и министр нефти и газа Мухаммад Аун обсудили разработку систем раскрытия информации и прозрачности.

Audit Bureau, Oil Ministry discuss developing transparency system https://t.co/Clwno5VnKn — The Libya Observer (@Lyobserver) May 25, 2021

Министр также принял посла Китая в Ливии Ванг Кимина. Он подчеркнул роль китайских компаний и их опыт, указав на возможность возвращения в страну для работы в области нефти, газа и возобновляемых источников энергии.

Форум по цифровым технологиям стартовал в штаб-квартире Нефтяной компании Арабского залива в Бенгази. В нем участвуют представители комитетов по управлению нефтяными предприятиями, директора ИТ-департаментов и профильные эксперты.

Digital #Technology Forum in oil sector kicked off Monday https://t.co/1kIHWD9oDi — The Libya Observer (@Lyobserver) May 25, 2021

Дочерняя компания российского «Газпрома» возобновила добычу нефти в Ливии.

Член Президентского совета Абдалла аль-Лафи присутствовал на заседании 38-го виртуального саммита Нового партнерства для развития Африки (НЕПАД). В своем выступлении он указал на важность превращения африканских стран из источника сырья в экспортера готовой продукции или полуфабрикатов. Это повысит ценность экономики континента, а также создаст возможности трудоустройства для молодежи и сократит миграцию.

«Мы надеемся, что в рамках инициативы НЕПАД реализуется проект железной дороги для облегчения транзита товаров в Африку и мир», — добавил Аль-Лафи.

Общество

Тунис отменяет обязательный гостиничный карантин для ливийских путешественников.

Tunisia lifts mandatory hotel quarantine for Libyan travelershttps://t.co/daOD9PV6hu — Libyan Express (@libyanexpress) May 25, 2021

Администрация аэропорта Тобрука подтвердила, что строительные работы нового пассажирского терминала идут по графику.