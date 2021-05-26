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26 мая 16:57
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новостей
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
Общество
Увлажняет и восстанавливает: рейтинг лучших кремов для рук в 2021 году
16:30
Ливия
Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая
16:29
Политика
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Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая

Ливия
Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 25 мая 2021 года.

 

Визит Аль-Манфи в Нигерию

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи в столице Нигерии Абудже поучаствовал в Чрезвычайном саммите лидеров государств и правительств Комиссии по бассейну озера Чад. Стороны говорили о недавних событиях в Чаде и последствиях убийства президента этой страны для безопасности региона в целом и юга Ливии в частности.

В рамках мероприятия Аль-Манфи встретился с президентом Нигерии Мохамедом Базумом и главой Переходного военного совета Чада Махаматом Деби. Обсуждались двусторонние отношения, активизация усилий по сотрудничеству в области безопасности и пограничного контроля, а также борьба с терроризмом, нелегальной миграцией и организованной преступностью.

 

Происшествия

В Триполи закрыли «фальшивый» McDonald’s всего через несколько дней после начала работы заведения из-за плохой гигиены и просроченных продуктов питания.

Медики провели акцию протеста у здания правительства в столице, требуя повышения зарплаты.

Профсоюз работников здравоохранения заявил, что если в течение 10 дней власти не пойдут им навстречу, он организует всеобщую забастовку во всех медучреждениях.

 

Политика

Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш обсудила с послом Германии Оливером Овцой вопросы нелегальной миграции, подготовки к выборам, а также вывода иностранных сил из Ливии.

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба рассмотрел с Оливером Овцой темы, представляющие общий интерес, и подготовку к конференции «Берлин-2», которая состоится в июне.

Высший государственный совет (ВГС) Ливии принял закон о референдуме по конституции.

Глава ВГС Халид Мишри обсудил со спецпредставителем ООН в Ливии Яном Кубишем развитие событий вокруг принятия конституционной базы. Мишри призвал ООН и международное сообщество поддержать подготовку условий для проведения выборов в стране, запланированных на 24 декабря.

Член Палаты представителей Фатима Бусаида на встрече с министром культуры Правительства национального единства (ПНЕ) Мабрукой Туфи Осман подчеркнула необходимость поддержки учреждений ведомства и роль культуры в построении нации. Она, по словам депутата, является важным фактором достижения национального примирения и мирного сосуществования.

Власти и прокуратура пересматривают методы защиты прав вынужденных переселенцев в Ливии.

Испания подтвердила намерение открыть посольство страны в Триполи.

Депутаты Палаты представителей участвуют в заседаниях Панафриканского парламента в ЮАР, в городе Мидранд.

Член Президентского совета Абдалла аль-Лафи заявил, что достижение инклюзивного национального примирения в Ливии является одной из ключевых целей переходного правительства.

Заместитель главы Президентского совета Муса аль-Куни со спецпредставителем ООН в Ливии Яном Кубишем обсудил последние события, связанные с Форумом политического диалога и предстоящими выборами, а также продвижение программы национального примирения как способа содействия гражданскому миру.

Муса аль-Куни в ходе диалога с главой Миссии ЕС Хосе Сабаделем и главой Миссии Евросоюза по приграничной помощи в Ливии Наталиной Чеа рассмотрел вопросы безопасности границ, борьбы с преступностью и сдерживания нелегальной миграции, а также пути сотрудничества для проведения голосования.

Замглавы Президентского совета встретился с помощником министра иностранных дел Швейцарии и сопровождающей его делегацией. Стороны согласились сформировать совместный комитет для развития сотрудничества во многих сферах.

В Триполи Рабиа Абу Рас, депутат Палаты представителей и член Форума политического диалога, организовала с общественными деятелями и политиками обсуждение конституционной базы, на основе которой проведут парламентские и президентские выборы.

 

Экономика

В Тобруке прошло заседание парламента по утверждению проекта государственного бюджета на 2021 год.

Глава Счетной палаты Халид Шакшак и министр нефти и газа Мухаммад Аун обсудили разработку систем раскрытия информации и прозрачности.

Министр также принял посла Китая в Ливии Ванг Кимина. Он подчеркнул роль китайских компаний и их опыт, указав на возможность возвращения в страну для работы в области нефти, газа и возобновляемых источников энергии.

Форум по цифровым технологиям стартовал в штаб-квартире Нефтяной компании Арабского залива в Бенгази. В нем участвуют представители комитетов по управлению нефтяными предприятиями, директора ИТ-департаментов и профильные эксперты.

Дочерняя компания российского «Газпрома» возобновила добычу нефти в Ливии.

Член Президентского совета Абдалла аль-Лафи присутствовал на заседании 38-го виртуального саммита Нового партнерства для развития Африки (НЕПАД). В своем выступлении он указал на важность превращения африканских стран из источника сырья в экспортера готовой продукции или полуфабрикатов. Это повысит ценность экономики континента, а также создаст возможности трудоустройства для молодежи и сократит миграцию.

«Мы надеемся, что в рамках инициативы НЕПАД реализуется проект железной дороги для облегчения транзита товаров в Африку и мир», — добавил Аль-Лафи.

 

Общество

Тунис отменяет обязательный гостиничный карантин для ливийских путешественников.

Администрация аэропорта Тобрука подтвердила, что строительные работы нового пассажирского терминала идут по графику.

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Все новости / Ливия / Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая
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