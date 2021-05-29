Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник» проходит на полигоне под Пензой

Пенза, 29 мая. Очередной этап ежегодных армейских игр АрМИ-2021 стартовал на полигоне Константиновка в Пензенской области. На протяжении недели сборные команды военных округов будут соревноваться за призовые места в конкурсе «Мастер-оружейник».

Продемонстрировать собственное мастерство в умении обращаться с артиллерийскими орудиями, зенитными установками и даже реактивными системами залпового огня в столицу Сурского края прибыли участники со всей страны. Наряду с действующими военнослужащими и студентами военных ВУЗов за звание виртуозов своего дела поборются и сотрудники Росгвардии.

mil.ru / Министерство обороны РФ

В первый день соревнований участникам предстояло завоевать симпатии жюри в состязании по оперативной буксировке неисправной 122-мм гаубицы Д-30 с ее последующим ремонтом. В ходе выполнения поставленной задачи конкурсантам приходилось преодолевать брод, колейный мост и косогор.

Основная миссия сопровождалась и рядом вспомогательных, например, произвести замену колеса или пройти «зараженный» участок в защитном костюме с противогазом.

mil.ru / Министерство обороны РФ

Второй этап конкурса называется «Ремонт 23-мм зенитной установки ЗУ-23». В ходе него команды посоревнуется в быстром устранении неисправности ЗУ-23, преодолевая при этом различные препятствия.

31 мая состоится третий этап состязания, где участники должны будут выявить и устранить неисправность РСЗО БМ-21 «Град». На этом ремонтная составляющая конкурса будет завершена. 2 июня пройдет оружейный биатлон, а уже 4 июня жюри объявят победителей соревнований.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензенской области может открыться индустриальный парк «Мастер». Содействие местным властям в его создании оказывает гендиректор промышленного гиганта «КАМАЗ».