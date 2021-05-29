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29 мая 14:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:49
США
Байден даст денег на аборты
14:47
Технологии
Названа дата запуска китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-2»
14:41
Шоу-бизнес
Принц Уильям посетил университет, где у него начались отношения с Кейт Миддлтон
14:40
Политика
Актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
14:40
Спорт
Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавина с 40-летием
14:38
Экономика
Спрос на «зеленые» облигации Москвы на 20% превзошел предложение
14:38
Шоу-бизнес
Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
14:35
Общество
Обвиняемые вандалы из Можайска: Мы просто хотели выпить и согреться на Вечном огне
14:33
Происшествия
Прокуратура просит посадить на пять лет участника драки с ОМОН в Москве
14:33
Политика
В России заявили, что американские санкции не критичны для Белоруссии
14:30
Общество
Чиновники Пензы пересядут на такси в рамках эксперимента
14:29
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают неформальное общение в Сочи
14:29
Общество
Источник ФАН не подтвердил полеты авиакомпаний РФ в обход Белоруссии
14:27
Происшествия
Летучая мышь на борту «развернула» пассажирский самолет из Индии
14:26
Происшествия
Пермяк спас из воды девушку, но утонул сам
14:19
Армия
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула закупать вооружение у России
14:19
Латинская Америка
В Чили зафиксирован второй в Латинской Америке случай заражения черной плесенью
14:17
Экономика
Эксперт Кархалев: биткоин достигнет 80 тысяч долларов к концу года
14:14
Происшествия
Пострадавший от выстрела полицейского дебошир находится в крайне тяжелом состоянии
14:12
Политика
Первая группа сотрудников дипмиссии России покинула посольство в Праге
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Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник» проходит на полигоне под Пензой

Россия
Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник» проходит на полигоне под Пензой
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Пенза, 29 мая. Очередной этап ежегодных армейских игр АрМИ-2021 стартовал на полигоне Константиновка в Пензенской области. На протяжении недели сборные команды военных округов будут соревноваться за призовые места в конкурсе «Мастер-оружейник».

Продемонстрировать собственное мастерство в умении обращаться с артиллерийскими орудиями, зенитными установками и даже реактивными системами залпового огня в столицу Сурского края прибыли участники со всей страны. Наряду с действующими военнослужащими и студентами военных ВУЗов за звание виртуозов своего дела поборются и сотрудники Росгвардии. 

Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник» проходит на полигоне под Пензой
mil.ru  / Министерство обороны РФ

В первый день соревнований участникам предстояло завоевать симпатии жюри в состязании по оперативной буксировке неисправной 122-мм гаубицы Д-30 с ее последующим ремонтом. В ходе выполнения поставленной задачи конкурсантам приходилось преодолевать брод, колейный мост и косогор.

Основная миссия сопровождалась и рядом вспомогательных, например, произвести замену колеса или пройти «зараженный» участок в защитном костюме с противогазом. 

Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник» проходит на полигоне под Пензой
mil.ru  / Министерство обороны РФ

Второй этап конкурса называется «Ремонт 23-мм зенитной установки ЗУ-23». В ходе него команды посоревнуется в быстром устранении неисправности ЗУ-23, преодолевая при этом различные препятствия. 

31 мая состоится третий этап состязания, где участники должны будут выявить и устранить неисправность РСЗО БМ-21 «Град». На этом ремонтная составляющая конкурса будет завершена. 2 июня пройдет оружейный биатлон, а уже 4 июня жюри объявят победителей соревнований.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензенской области может открыться индустриальный парк «Мастер». Содействие местным властям в его создании оказывает гендиректор промышленного гиганта «КАМАЗ».

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россия пенза министерство обороны рф армия соревнования пензенская область
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