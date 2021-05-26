Пашинян отказался подписывать документ по демаркации границы с Азербайджаном

Ереван, 26 мая. Ереван не будет подписывать документ о комиссии по демаркации общей с Азербайджаном границы до отвода азербайджанских войск, заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

При этом Армения не исключает возможность обратиться в Совбез ООН касательно вопроса армяно-азербайджанской границы.

Ранее сообщалось, что 12 мая ВС Азербайджана осуществили попытку «уточнения границы» в Сюникской области. Однако позже было заявлено о частичном отводе азербайджанских войск и возвращении их на исходные позиции.

Также недавно Пашинян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе по-прежнему остается напряженной.