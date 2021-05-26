Пользователям «ВКонтакте» стал доступен голосовой помощник Маруся

Москва, 26 мая. Пользователи «ВКонтакте» смогут создавать навыки для голосового помощника по своим запросам. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Пользователям «Вконтакте» стал доступен головой помощник Маруся, говорится в сообщении пресс-службы. Теперь с его помощью можно получать ответы на свои вопросы, управлять умным домом, а также вызывать такси, заказывать еду и продукты.

«Маруся будет развиваться, предлагая все больше возможностей», — заверила вице-президент по экосистемным продуктам Анна Артамова.

Воспользоваться услугами Маруси можно уже с 26 мая, уточнили в пресс-службе соцсети. Голосовой помощник расположен в разделе «Сервисы».

Удаленную переписку в соцсети «ВКонтакте» можно восстановить тремя способами. Как сообщалось ранее, их перечислил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.