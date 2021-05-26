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26 мая 16:56
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новостей
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
Общество
Увлажняет и восстанавливает: рейтинг лучших кремов для рук в 2021 году
16:30
Ливия
Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая
16:29
Политика
Харьковчанка загнала украинского ведущего в угол вопросами о Протасевиче
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Пользователям «ВКонтакте» стал доступен голосовой помощник Маруся

Общество
Пользователям «ВКонтакте» стал доступен голосовой помощник Маруся
Пресс-служба «ВКонтакте»

Москва, 26 мая. Пользователи «ВКонтакте» смогут создавать навыки для голосового помощника по своим запросам. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Пользователям «Вконтакте» стал доступен головой помощник Маруся, говорится в сообщении пресс-службы. Теперь с его помощью можно получать ответы на свои вопросы, управлять умным домом, а также вызывать такси, заказывать еду и продукты.

«Маруся будет развиваться, предлагая все больше возможностей», — заверила вице-президент по экосистемным продуктам Анна Артамова.

Воспользоваться услугами Маруси можно уже с 26 мая, уточнили в пресс-службе соцсети. Голосовой помощник расположен в разделе «Сервисы».

Удаленную переписку в соцсети «ВКонтакте» можно восстановить тремя способами. Как сообщалось ранее, их перечислил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

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вконтакте соцсети маруся
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Все новости / Общество / Пользователям «ВКонтакте» стал доступен голосовой помощник Маруся
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