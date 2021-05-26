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16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
Общество
Увлажняет и восстанавливает: рейтинг лучших кремов для рук в 2021 году
16:30
Ливия
Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая
16:29
Политика
Харьковчанка загнала украинского ведущего в угол вопросами о Протасевиче
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WhatsApp обзавелся функцией ускоренного воспроизведения голосовых сообщений

Общество
WhatsApp обзавелся функцией ускоренного воспроизведения голосовых сообщений
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 26 мая. Новая функция, позволяющая пользователям прослушивать голосовые в ускоренном режиме, появилась в мессенджере WhatsApp.

Пользователи мессенджера смогут увеличивать скорость проигрывания голосовых сообщений в полтора и два раза. Это подойдет тем, чьи собеседники привыкли общаться неспешно и размеренно.

Также в приложении появились новые специальные уведомления, сообщила «Российская газета». Таким образом, при упоминании в чате или ответе на сообщение через функцию «ответить», напротив группового чата появляется специальный значок упоминания — @.

Такая функция для ускорения голосовых сообщений уже несколько лет работает в мессенджере Telegram. Там также можно увеличивать скорость проигрывания сообщений.

Ранее сообщалось, что владельцы iPhone могут лишиться WhatsApp. Популярный мессенджер может быть удален из магазина приложений для устройств Apple под названием AppStore.

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whatsapp голосовые сообщения ускоренное прослушивание
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Все новости / Общество / WhatsApp обзавелся функцией ускоренного воспроизведения голосовых сообщений
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