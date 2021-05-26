WhatsApp обзавелся функцией ускоренного воспроизведения голосовых сообщений

Москва, 26 мая. Новая функция, позволяющая пользователям прослушивать голосовые в ускоренном режиме, появилась в мессенджере WhatsApp.

Пользователи мессенджера смогут увеличивать скорость проигрывания голосовых сообщений в полтора и два раза. Это подойдет тем, чьи собеседники привыкли общаться неспешно и размеренно.

Также в приложении появились новые специальные уведомления, сообщила «Российская газета». Таким образом, при упоминании в чате или ответе на сообщение через функцию «ответить», напротив группового чата появляется специальный значок упоминания — @.

Такая функция для ускорения голосовых сообщений уже несколько лет работает в мессенджере Telegram. Там также можно увеличивать скорость проигрывания сообщений.

Ранее сообщалось, что владельцы iPhone могут лишиться WhatsApp. Популярный мессенджер может быть удален из магазина приложений для устройств Apple под названием AppStore.