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новостей
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
Общество
Увлажняет и восстанавливает: рейтинг лучших кремов для рук в 2021 году
16:30
Ливия
Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая
16:29
Политика
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Володин оценил эффективность федеральной помощи субъектам РФ

Экономика
Володин оценил эффективность федеральной помощи субъектам РФ
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 26 мая. Госдума обсудила закон, направленный на реализацию инициативы президента России по поддержке регионов. Действенность ранее принятых мер оценил Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты парламента рассказал, какими он видит перспективы развития субъектов РФ и какова роль федеральной поддержки. Он отметил, что существует разрыв в благосостоянии между богатыми и бедными территориями, который может достигать семикратной разницы.

««Почему?» — спросили мы представителя ведомства (Минфина. — Прим. ред.). Получили честный ответ: расчеты, в соответствии с которыми в помощь регионам направлялись средства из федерального бюджета, строились на прогнозах, в итоге не оправдавшихся», — собщил Володин.

Он подчеркнул, что программа помощи должна быть адресной. Володин уверен, что не существует общего рецепта, который бы одинаково пригодился субъектам РФ с низкой бюджетной обеспеченностью и регионам-донорам.

Спикер Госдумы уже призывал правительство обратить внимание на данную проблему. По его мнению, важно ставить регионам такую же планку развития, как в Москве, чтобы жители там чувствовали себя максимально комфортно и им не пришлось никуда уезжать.

Губернаторы ранее рассказали о своих предложениях по итогам послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Каждый из них предложил способ или проект, на который будет сделана ставка в развитии региона в текущем году, сообщает «ФедералПресс».

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госдума володин регионы развитие регионов адресная момощь
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