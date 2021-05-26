Володин оценил эффективность федеральной помощи субъектам РФ

Москва, 26 мая. Госдума обсудила закон, направленный на реализацию инициативы президента России по поддержке регионов. Действенность ранее принятых мер оценил Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты парламента рассказал, какими он видит перспективы развития субъектов РФ и какова роль федеральной поддержки. Он отметил, что существует разрыв в благосостоянии между богатыми и бедными территориями, который может достигать семикратной разницы.

««Почему?» — спросили мы представителя ведомства (Минфина. — Прим. ред.). Получили честный ответ: расчеты, в соответствии с которыми в помощь регионам направлялись средства из федерального бюджета, строились на прогнозах, в итоге не оправдавшихся», — собщил Володин.

Он подчеркнул, что программа помощи должна быть адресной. Володин уверен, что не существует общего рецепта, который бы одинаково пригодился субъектам РФ с низкой бюджетной обеспеченностью и регионам-донорам.

Спикер Госдумы уже призывал правительство обратить внимание на данную проблему. По его мнению, важно ставить регионам такую же планку развития, как в Москве, чтобы жители там чувствовали себя максимально комфортно и им не пришлось никуда уезжать.

Губернаторы ранее рассказали о своих предложениях по итогам послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Каждый из них предложил способ или проект, на который будет сделана ставка в развитии региона в текущем году, сообщает «ФедералПресс».