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26 мая 16:56
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новостей
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
Общество
Увлажняет и восстанавливает: рейтинг лучших кремов для рук в 2021 году
16:30
Ливия
Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая
16:29
Политика
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Юрслужба Пригожина готовит новое уголовное дело к юристам издания «Собеседник»

  /   Обновлено: 26 мая 2021 16:36
Политика
Юрслужба Пригожина готовит новое уголовное дело к юристам издания «Собеседник»
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Санкт-Петербург, 26 мая. Юристы петербургского предпринимателя Евгения Пригожина собирают материалы для возбуждения нового уголовного дела к представителям издания «Собеседник».

Савеловский районный суд Москвы рассмотрел иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Пригожина. Поводом для иска послужила публикация журналиста Максима Шевченко на сайте «Собеседника», где приводилась недостоверная и порочащая репутацию истца информация.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщает, что после предъявления исковых требований «Собеседник» удалил данные, фактически признав, что опубликовал непроверенные сведения.

«Как отмечает юридическая служба компании «Конкорд», представители ответчика неоднократно показали свой непрофессионализм в ходе разбирательства. В попытке уйти от ответственности, ссылались на издание «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в качестве источника информации. Осознав слабость аргументации, юрист «Собеседника» Роман Шишкин направил на электронную почту нашей компании сообщение с просьбой о заключении мирового соглашения между сторонами, однако в ходе следующего заседания попытался отказаться от авторства этого письма, заявив о фальсификации. После обращения юристов компании «Конкорд» в Mail.ru Group, там подтвердили, что письма с предложением заключить мировое соглашение отправлял действительно Роман Шишкин, несмотря на его уверения в обратном.

Юридическая служба компании «Конкорд» оценивает действия Романа Шишкина как некомпетентные и преступные, по факту обвинения юридической службы в фальсификации судебных доказательств готовится заявление о возбуждении уголовного дела по ст.306 УК РФ «Заведомо ложный донос», учитывая признание Шишкина в процессе, что он все-таки направлял указанные письма», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Юрслужба Пригожина готовит новое уголовное дело к юристам издания «Собеседник»
Prt Scr vk.com  / Пресс-служба компании «Конкорд»

Суд признал оспариваемые сведения недостоверными и порочащими. Он обязал издание опубликовать опровержение на срок не менее одного года, а также постановил взыскать с Шевченко и «Собеседника» по 150 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Евгений Пригожин выиграл дела по двум искам против Шевченко в Мосгорсуде. Апелляционные жалобы на вердикты Савеловского районного суда были рассмотрены 24 мая.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Евгений Пригожин суд шевченко
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Все новости / Политика / Юрслужба Пригожина готовит новое уголовное дело к юристам издания «Собеседник»
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