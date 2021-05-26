Юрслужба Пригожина готовит новое уголовное дело к юристам издания «Собеседник»

Санкт-Петербург, 26 мая. Юристы петербургского предпринимателя Евгения Пригожина собирают материалы для возбуждения нового уголовного дела к представителям издания «Собеседник».

Савеловский районный суд Москвы рассмотрел иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Пригожина. Поводом для иска послужила публикация журналиста Максима Шевченко на сайте «Собеседника», где приводилась недостоверная и порочащая репутацию истца информация.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщает, что после предъявления исковых требований «Собеседник» удалил данные, фактически признав, что опубликовал непроверенные сведения.

«Как отмечает юридическая служба компании «Конкорд», представители ответчика неоднократно показали свой непрофессионализм в ходе разбирательства. В попытке уйти от ответственности, ссылались на издание «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в качестве источника информации. Осознав слабость аргументации, юрист «Собеседника» Роман Шишкин направил на электронную почту нашей компании сообщение с просьбой о заключении мирового соглашения между сторонами, однако в ходе следующего заседания попытался отказаться от авторства этого письма, заявив о фальсификации. После обращения юристов компании «Конкорд» в Mail.ru Group, там подтвердили, что письма с предложением заключить мировое соглашение отправлял действительно Роман Шишкин, несмотря на его уверения в обратном. Юридическая служба компании «Конкорд» оценивает действия Романа Шишкина как некомпетентные и преступные, по факту обвинения юридической службы в фальсификации судебных доказательств готовится заявление о возбуждении уголовного дела по ст.306 УК РФ «Заведомо ложный донос», учитывая признание Шишкина в процессе, что он все-таки направлял указанные письма», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Суд признал оспариваемые сведения недостоверными и порочащими. Он обязал издание опубликовать опровержение на срок не менее одного года, а также постановил взыскать с Шевченко и «Собеседника» по 150 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Евгений Пригожин выиграл дела по двум искам против Шевченко в Мосгорсуде. Апелляционные жалобы на вердикты Савеловского районного суда были рассмотрены 24 мая.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.