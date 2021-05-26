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18:25
Общество
Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга
18:00
Общество
Несколько небеспристрастных слов о Валерии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Политика
Саммит Евросоюза и США состоится 15 июня в Брюсселе
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Директор «Фонда друзей балтийской нерпы» рассказал о своих подопечных

Общество
Директор «Фонда друзей балтийской нерпы» рассказал о своих подопечных
Федеральное агентство новостей  / 

Об условиях содержания детенышей нерп и тюленей в своем центре помощи животным рассказал директор «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Нашествие тюленей на Петербург».

По словам специалиста, сроки пребывания подопечных зависят от того, сколько времени нужно на то, чтобы они окрепли и были готовы вернуться в естественную среду обитания.

«Для серого тюленя — 1,5–2 месяца у нас, если без заболеваний. Они поступают массой в 14 кг, мы выращиваем до 40 кг. Как в природе: самка рождает детеныша весом в 14 кг и выращивает до 40. Для кольчатой нерпы — примерно, 3–3,5 месяца. Их сложно выращивать», — сообщил гость.

Вячеслав Алексеев также рассказал о том, на кого они равнялись в начале своего пути.

«Мы, когда начинали, во многом ориентировались на центр «Аляска». Сейчас они же у нас консультируются. Уже на таком уровне работаем, хотя они давно этим занимаются», — сказал собеседник.

Директор «Фонда друзей балтийской нерпы» рассказал о своих подопечных
vk.com  / Группа

В завершение он рассказал о случаях, когда морские гости задерживались у них дольше обычного либо и вовсе не захотели покидать радушных друзей.

«У нас была малышка с переломом нижнего челюсти. Флегмона была на полчелюсти. Осталась у нас на год, перезимовала. С передатчиками выпустили. Тюлень Крошик и нерпа Шлиссик решили не уходить. Два раза в море выпускали. Шлиссика пытались в зоопарк отдать, но никому связываться не хочется, трудно содержать», — подытожил директор «Фонда друзей балтийской нерпы».

Ранее ФАН сообщил о том, что на берег Каспийского моря выбросило 150 краснокнижных тюленей.

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алексеев нерпы тюлени
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