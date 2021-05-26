Директор «Фонда друзей балтийской нерпы» рассказал о своих подопечных

Об условиях содержания детенышей нерп и тюленей в своем центре помощи животным рассказал директор «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Нашествие тюленей на Петербург».

По словам специалиста, сроки пребывания подопечных зависят от того, сколько времени нужно на то, чтобы они окрепли и были готовы вернуться в естественную среду обитания.

«Для серого тюленя — 1,5–2 месяца у нас, если без заболеваний. Они поступают массой в 14 кг, мы выращиваем до 40 кг. Как в природе: самка рождает детеныша весом в 14 кг и выращивает до 40. Для кольчатой нерпы — примерно, 3–3,5 месяца. Их сложно выращивать», — сообщил гость.

Вячеслав Алексеев также рассказал о том, на кого они равнялись в начале своего пути.

«Мы, когда начинали, во многом ориентировались на центр «Аляска». Сейчас они же у нас консультируются. Уже на таком уровне работаем, хотя они давно этим занимаются», — сказал собеседник.

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В завершение он рассказал о случаях, когда морские гости задерживались у них дольше обычного либо и вовсе не захотели покидать радушных друзей.

«У нас была малышка с переломом нижнего челюсти. Флегмона была на полчелюсти. Осталась у нас на год, перезимовала. С передатчиками выпустили. Тюлень Крошик и нерпа Шлиссик решили не уходить. Два раза в море выпускали. Шлиссика пытались в зоопарк отдать, но никому связываться не хочется, трудно содержать», — подытожил директор «Фонда друзей балтийской нерпы».

Ранее ФАН сообщил о том, что на берег Каспийского моря выбросило 150 краснокнижных тюленей.