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26 мая 16:56
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новостей
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
Общество
Увлажняет и восстанавливает: рейтинг лучших кремов для рук в 2021 году
16:30
Ливия
Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая
16:29
Политика
Харьковчанка загнала украинского ведущего в угол вопросами о Протасевиче
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В Крыму готовы принять туристов из Белоруссии в случае открытия прямого сообщения

Общество
В Крыму готовы принять туристов из Белоруссии в случае открытия прямого сообщения
ИА Народные новости  /  Евгения Авраменко

Крымские туроператоры и отельеры готовы принять белорусских туристов, если прямое сообщение с полуостровом будет восстановлено. Об этом ФАН сообщил глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

Эксперт прокомментировал заявление постпреда Крыма при президенте РФ, вице-премьера правительства республики Георгия Мурадова, который предложил властям Белоруссии рассмотреть возможность открытия прямого авиационного и железнодорожного сообщения с полуостровом.

Как написал Мурадов на своей странице в Facebook, к белорусским властям неоднократно обращались с предложениями об открытии прямого ж/д и авиационного сообщения с Крымским полуостровом. Постпред подчеркнул, что «курорты и здравницы Черного моря ждут белорусских туристов».

Зелинский отметил, что крымское направление будет очень востребовано и актуально на белорусском рынке в связи с массовым прекращением авиасообщения с другими странами.

«Для белорусов летать через Москву не очень удобно, так как перелет с пересадкой дороже и сильно растягивается по времени, что тоже совсем неудобно, — сообщил собеседник ФАН. — Если откроют Крым, то я думаю, что будут паломничества. Ведь до 2014 года полуостров был основным курортом белорусских туристов».

Представитель туристической индустрии добавил, что поток отдыхающих из Белоруссии практически иссяк после того, как с полуостровом прекратилось прямое ж/д и авиационное сообщение.

«Но белорусы Крым очень любят, они его хорошо знают, — рассказал Зелинский. — Я думаю, что если пустят прямые рейсы, то самолеты будут загружаться. Учитывая, что белорусские туристы даже при открытом авиационном сообщении будут составлять не более 1-2% от общего количества приезжающих в Крым, то наши отельеры, конечно, справятся с дополнительным потоком отдыхающих. Они будут ждать белорусов».

Днем ранее вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов предложил властям Белоруссии рассмотреть возможность открытия прямого авиационного и железнодорожного сообщения с регионом. А председатель парламента региона Владимир Константинов призвал Минск к созданию единого пространства с полуостровом.

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белоруссия крым авиасообщение туризм железнодорожное сообщение борис зелинский
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