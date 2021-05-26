В Крыму готовы принять туристов из Белоруссии в случае открытия прямого сообщения

Крымские туроператоры и отельеры готовы принять белорусских туристов, если прямое сообщение с полуостровом будет восстановлено. Об этом ФАН сообщил глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

Эксперт прокомментировал заявление постпреда Крыма при президенте РФ, вице-премьера правительства республики Георгия Мурадова, который предложил властям Белоруссии рассмотреть возможность открытия прямого авиационного и железнодорожного сообщения с полуостровом.

Как написал Мурадов на своей странице в Facebook, к белорусским властям неоднократно обращались с предложениями об открытии прямого ж/д и авиационного сообщения с Крымским полуостровом. Постпред подчеркнул, что «курорты и здравницы Черного моря ждут белорусских туристов».

Зелинский отметил, что крымское направление будет очень востребовано и актуально на белорусском рынке в связи с массовым прекращением авиасообщения с другими странами.

«Для белорусов летать через Москву не очень удобно, так как перелет с пересадкой дороже и сильно растягивается по времени, что тоже совсем неудобно, — сообщил собеседник ФАН. — Если откроют Крым, то я думаю, что будут паломничества. Ведь до 2014 года полуостров был основным курортом белорусских туристов».

Представитель туристической индустрии добавил, что поток отдыхающих из Белоруссии практически иссяк после того, как с полуостровом прекратилось прямое ж/д и авиационное сообщение.

«Но белорусы Крым очень любят, они его хорошо знают, — рассказал Зелинский. — Я думаю, что если пустят прямые рейсы, то самолеты будут загружаться. Учитывая, что белорусские туристы даже при открытом авиационном сообщении будут составлять не более 1-2% от общего количества приезжающих в Крым, то наши отельеры, конечно, справятся с дополнительным потоком отдыхающих. Они будут ждать белорусов».

Днем ранее вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов предложил властям Белоруссии рассмотреть возможность открытия прямого авиационного и железнодорожного сообщения с регионом. А председатель парламента региона Владимир Константинов призвал Минск к созданию единого пространства с полуостровом.