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16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
Общество
Увлажняет и восстанавливает: рейтинг лучших кремов для рук в 2021 году
16:30
Ливия
Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая
16:29
Политика
Харьковчанка загнала украинского ведущего в угол вопросами о Протасевиче
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В Химках из банкомата похитили более полумиллиона рублей. Видео

  /   Обновлено: 26 мая 2021 15:52
Происшествия
В Химках из банкомата похитили более полумиллиона рублей. Видео
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Химки, 26 мая. Сыщикам понадобилось больше месяца для того, чтобы вычислить взломщика банкомата. Как стало известно ФАН, по подозрению в совершении преступления был задержан гражданин Армении.

Преступление, по которому задержан 31-летний иностранный гражданин, было совершено еще 22 апреля. В помещение одной из аптек Химок ворвались двое неизвестных и стали взламывать банкомат. Момент, когда мужчины разбивают терминал и забирают деньги, попал на камеры видеонаблюдения.

«Всего было похищено из банкомата, расположенного по улице Калинина, 7 в Химках, 586 300 рублей, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Мы долго пытались поймать подозреваемых и нам это удалось. Пока задержан только один из участников. В скором времени мы предполагаем, что найдем и остальных».

Сыщики провели обыск по месту жительства задержанного. У него изъяли несколько сотовых телефонов, множество сим-карт и несколько банковских карт. Также были найдены наличные деньги.

Силовики по данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит до шести лет лишения свободы.

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банкомат уголовное дело химки деньги взлом
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