В Химках из банкомата похитили более полумиллиона рублей. Видео

Химки, 26 мая. Сыщикам понадобилось больше месяца для того, чтобы вычислить взломщика банкомата. Как стало известно ФАН, по подозрению в совершении преступления был задержан гражданин Армении.

Преступление, по которому задержан 31-летний иностранный гражданин, было совершено еще 22 апреля. В помещение одной из аптек Химок ворвались двое неизвестных и стали взламывать банкомат. Момент, когда мужчины разбивают терминал и забирают деньги, попал на камеры видеонаблюдения.

«Всего было похищено из банкомата, расположенного по улице Калинина, 7 в Химках, 586 300 рублей, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Мы долго пытались поймать подозреваемых и нам это удалось. Пока задержан только один из участников. В скором времени мы предполагаем, что найдем и остальных».

Сыщики провели обыск по месту жительства задержанного. У него изъяли несколько сотовых телефонов, множество сим-карт и несколько банковских карт. Также были найдены наличные деньги.

Силовики по данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит до шести лет лишения свободы.