Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море

Токио, 26 мая. Экипаж российского торгового судна «Амур» после столкновения с японской шхуной «Дай-хати Хокко-мару» уже находится в порту Момбецу.

В настоящий момент идет разбирательство, посольство России уже подключилось к ситуации, заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей источник в Росморречфлоте. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Отдел береговой охраны Японии проводит расследование в связи с инцидентом в акватории Охотского моря, сообщал ФАН. В результате ЧП погибли три члена экипажа японского судна, россияне не пострадали.