РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России

Москва, 26 мая. Русское географическое общество (РГО) представит выставку «В поисках нового. Путешествия с Русским географическим обществом».

На выставке представят работы фотографов из России, участников ежегодного конкурса «Самая красивая страна». Также посетители смогут подробнее познакомиться с различными местами нашей страны — такими как Саянские горы в Красноярском крае, плато Маньпупунер в Республике Коми, озеро Аккем в Республике Алтай.

Также РГО представит фильм «Россия. Виртуальное путешествие», который можно будет посмотреть в VR-кинотеатре. Он снят по специальной технологии сферического видео с углом обзора 360 градусов, чтобы зритель полностью погрузился и ощутил эффект присутствия. Также на форме продемонстрируют успешные проекты в области караванинга, кемпинга, глэмпинга, автотуризма, экопоходов.

Ранее сообщалось, что полуфинал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» прошел в Москве. Там обсудили, как устроен туризм в России, чего ему не хватает и как можно улучшить эту индустрию.