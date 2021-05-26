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26 мая 15:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:26
Политика
Лавров провел переговоры с главой МИД Йемена в Сочи
15:25
Политика
Прибалтика подтолкнула Белоруссию к интеграции с Россией
15:24
Общество
Уголовная мена: как в Туле обменяли стадион на бывшее транспортное депо
15:24
Общество
Усилия по вывозу трупов тюленей с пляжей Петербурга назвали «героическими»
15:19
Общество
Эфир: Потеснит ли цифровое искусство настоящую живопись
15:18
Общество
Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
15:13
Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
15:13
Общество
Словакия разрешила применение российской вакцины «Спутник V»
15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
15:03
Спорт
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге
15:02
Общество
ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей
15:00
Армия
Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны
15:00
Экономика
Аналитики назвали встречу Путина и Байдена в Женеве фактором укрепления рубля
Все новости

РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России

Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
pixabay.com

Москва, 26 мая. Русское географическое общество (РГО) представит выставку «В поисках нового. Путешествия с Русским географическим обществом».

На выставке представят работы фотографов из России, участников ежегодного конкурса «Самая красивая страна». Также посетители смогут подробнее познакомиться с различными местами нашей страны — такими как Саянские горы в Красноярском крае, плато Маньпупунер в Республике Коми, озеро Аккем в Республике Алтай.

Также РГО представит фильм «Россия. Виртуальное путешествие», который можно будет посмотреть в VR-кинотеатре. Он снят по специальной технологии сферического видео с углом обзора 360 градусов, чтобы зритель полностью погрузился и ощутил эффект присутствия. Также на форме продемонстрируют успешные проекты в области караванинга, кемпинга, глэмпинга, автотуризма, экопоходов.

Ранее сообщалось, что полуфинал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» прошел в Москве. Там обсудили, как устроен туризм в России, чего ему не хватает и как можно улучшить эту индустрию.

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русское географическое общество выставка туризм
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