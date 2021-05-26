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15:26
Политика
Лавров провел переговоры с главой МИД Йемена в Сочи
15:25
Политика
Прибалтика подтолкнула Белоруссию к интеграции с Россией
15:24
Общество
Уголовная мена: как в Туле обменяли стадион на бывшее транспортное депо
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Общество
Усилия по вывозу трупов тюленей с пляжей Петербурга назвали «героическими»
15:19
Общество
Эфир: Потеснит ли цифровое искусство настоящую живопись
15:18
Общество
Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
15:13
Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
15:13
Общество
Словакия разрешила применение российской вакцины «Спутник V»
15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
15:03
Спорт
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге
15:02
Общество
ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей
15:00
Армия
Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны
15:00
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Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»

  /   Обновлено: 26 мая 2021 15:26
Общество
Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
Кадр из фильма «Турист»  / 

В фильме «Турист» история абсолютно осязаема, потому что не только основана на реальных событиях, но и разворачивается внутри них. Об этом в комментарии ФАН рассказал кинорежиссер, телевизионный продюсер Александр Коробко.

Отказ от навязанных Голливудом правил

Картина «Турист» основана на событиях, произошедших в африканском государстве во время выборов главы республики. Это первый художественный фильм, переведенный на санго — государственный язык Центральноафриканской Республики. Главный герой — российский офицер с позывным «Турист» — отправляется в ЦАР, чтобы обучать основам тактики местных силовиков. В это же время экс-президент Франсуа Бозизе, заручившись поддержкой бандитов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», предпринимает попытку госпереворота.

«Новый фильм — «Турист» — возвращает нас, а с нами и международного зрителя, к чисто русскому жанру киноправды советского режиссера Дзига Вертова, но в современной интерпретации. Прежде всего — отказа от всего того, что навязано кинематографу, в том числе и нашему, форматным коммерческим голливудным кино и его сложившимися матрицами. В фильме, что особенно важно, нет пошлости, излишней дежурной перехудожественности, больших звезд и так далее. И при этом его смотришь на одном дыхании. Те, кто был в горячих точках, поймут, что я имею в виду под киноправдой», — пояснил Александр Коробко.

«Герой не Супермен»

По его мнению, сама по себе история наших специалистов в Центральноафриканской Республике захватывает. Она невероятно интересная, отмечает кинорежиссер. В фильме история абсолютно осязаема, потому что не только основана на реальных событиях, но и разворачивается внутри них.

Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

«[Наши ребята в ЦАР] выполняют долг. У фильма есть главный герой. Это не Супермен. При этом интерес и переживания вызывают и остальные персонажи. В фильме, конечно, отлично передан колорит Африки. Особенно — виды местных поселений, природы, местная органика. Фильм смотрится очень натуралистично. Ты буквально ощущаешь зной, пыль, жажду. Очень интересная операторская работа в стиле живой камеры, которая позволяет зрителю погрузиться в происходящее на экране. Фильм интригует и держит в напряжении», — добавил Александр Коробко.

Он обратил внимание, что «Турист» хорош с точки зрения боевых сцен. Они поставлены с большим мастерством.

«Главные герой — не типичный сверхподготовленный, умеющий все американский качек, который один все разрулит. Это человек. Он сомневается, задумывается, может разозлиться. По началу даже немного нескладный. Но с таким героем, как и с Данилой Багровым в «Брате», нам себя проще ассоциировать. Это не какой-то очередной фантастический марвеловский супергерой», — уверен Коробко.

Сила русского оружия

По его мнению, фильм интересен еще и тем, что показывает силу российского оружия: и автомат «Калашников», и самолет «Руслан», и грузовики «Урал».

Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
Кадр из фильма «Турист»  / 

«Им что Африка, что Арктика — они бы и на Аватаре не подвели. Но при этом фильм отражает некоторые тенденции, которые нашей оборонке необходимо преодолеть. Мы видим и рации Motorola, и французский газель, и китайский портативный дрон DJI, который используется нашими для разведки. Это на фоне того, что в реальном бою у их соперников сегодня будут микроскопические военные дроны Black Hornet, которые оснащены тепловизором. Эту же проблему подхватывает фильм «Русского часа» «Альфа-Р», снятый в Донбассе во время пандемии. Здорово, что «Турист» обозначает целое новое направление в отечественном кино, которое можно назвать ЧВК — честное военное кино, которое служит не Голливуду, а России», — заключил Александр Коробко.

Ранее креативный продюсер фильма «Турист» Генрих Кен рассказал о ходе съемок в ЦАР и объяснил, почему картина заставит зрителей задуматься. Он отметил, что фильм «Турист», рассказывающий историю российского инструктора с одноименным позывным, нельзя считать ответом Голливуду, так как отечественные режиссеры в последние годы стали более самостоятельны.

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россия турист цар
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