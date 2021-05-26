Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции

Анкара, 26 мая. Ценную находку времен цивилизации хеттов обнаружили на косяке заброшенного дома в южной части Турции. Камень для проема бывший владелец нашел на развалинах.

Изначально камень был крупным и его раскололи на две части, одна из них являлась частью порога дома и на ней тоже была надпись. Подробности о находке опубликованы в издании Hurriyet Daily News. Письменность на косяке старой постройки обнаружили в прошлом году, однако специалисты смогли идентифицировать ее только сейчас. На камне присутствует текст, выполненный хеттскими иероглифами. Надпись появилась примерно 3,3 тысячелетия назад, передает Planet Today.

Эксперты установили, что находка датируется эпохой хеттского царя Тудхалия IV. Утерянная вторая часть надписи объявлена во всемирный розыск. Камень представляет особую историческую ценность. Смысл иероглифов пока не расшифрован.

Ранее сообщалось о реликвиях, которые удалось обнаружить археологам на Куликовом поле. Специалисты сняли около 80 сантиметров почвы.