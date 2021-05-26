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26 мая 15:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:26
Политика
Лавров провел переговоры с главой МИД Йемена в Сочи
15:25
Политика
Прибалтика подтолкнула Белоруссию к интеграции с Россией
15:24
Общество
Уголовная мена: как в Туле обменяли стадион на бывшее транспортное депо
15:24
Общество
Усилия по вывозу трупов тюленей с пляжей Петербурга назвали «героическими»
15:19
Общество
Эфир: Потеснит ли цифровое искусство настоящую живопись
15:18
Общество
Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
15:13
Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
15:13
Общество
Словакия разрешила применение российской вакцины «Спутник V»
15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
15:03
Спорт
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге
15:02
Общество
ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей
15:00
Армия
Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны
15:00
Экономика
Аналитики назвали встречу Путина и Байдена в Женеве фактором укрепления рубля
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Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции

Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
pixabay.com

Анкара, 26 мая. Ценную находку времен цивилизации хеттов обнаружили на косяке заброшенного дома в южной части Турции. Камень для проема бывший владелец нашел на развалинах.

Изначально камень был крупным и его раскололи на две части, одна из них являлась частью порога дома и на ней тоже была надпись. Подробности о находке опубликованы в издании Hurriyet Daily News. Письменность на косяке старой постройки обнаружили в прошлом году, однако специалисты смогли идентифицировать ее только сейчас. На камне присутствует текст, выполненный хеттскими иероглифами. Надпись появилась примерно 3,3 тысячелетия назад, передает Planet Today.

Эксперты установили, что находка датируется эпохой хеттского царя Тудхалия IV. Утерянная вторая часть надписи объявлена во всемирный розыск. Камень представляет особую историческую ценность. Смысл иероглифов пока не расшифрован.

Ранее сообщалось о реликвиях, которые удалось обнаружить археологам на Куликовом поле. Специалисты сняли около 80 сантиметров почвы.

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турция археологи находки
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