К решению о покупке видеокамеры, как правило, приходят спонтанно. Например, решив стать популярным видеоблогером или сохранить «для истории» выпускной сына из детского сада. Но здесь обнаруживается, что количество камер для съемки видео в магазинах огромно, ценовой разброс колоссальный, а их технические особенности ― как дремучий лес.

Что же важно знать покупателю, который отправляется на поиски недорогой и хорошей камеры? Какие характеристики действительно имеют значение? И какие лучшие видеокамеры можно порекомендовать тем, кто хочет использовать их для съемки семейных торжеств, роликов для соцсетей или хобби? Отвечаем на эти вопросы в обзоре ФАН.

Характеристики видеокамеры

В технических обзорах можно найти множество параметров, по которым устройства относят к любительской или профессиональной категории. Пытаясь разобраться в них, легко запутаться. На самом деле оценить качество и возможности камеры можно куда проще ― ориентируясь на ее стоимость. Здесь действует единственное правило: чем дороже, тем лучше и совершеннее.

Но важно понимать, что самые лучшие видеокамеры для съемки видео, которые выбирают, например, профессиональные операторы и используют для работы над кинофильмами, могут иметь ценник от 1 млн рублей. Для любительского использования такие «комбайны» не нужны. Ориентироваться стоит на стоимость до 150 тысяч рублей. И здесь модели условно делят на категории.

До 5-6 тысяч рублей. Покупать такое устройство не имеет смысла. Даже смартфон с самыми средненькими характеристиками снимет видео ничуть не хуже.

До 12 тысяч рублей. В этих пределах можно найти простенькую камеру для тех, кто только хочет попробовать свои силы в съемке видео или не предъявляет к его качеству особых требований. Такой аппарат будет обладать минимумом функций, не слишком надежной программной стабилизацией изображения. Он может быть оснащен лишь крохотной матрицей, которая обеспечит более-менее достойное качество картинки только на улице и только при ярком дневном свете.

15-20 тысяч рублей. В этих пределах можно найти модели с неплохой оптикой, встроенной памятью хорошего объема, зумом для приближения картинки и, возможно, входом для подключения микрофона. Но и здесь «чудес» ждать не стоит. Эксперты советуют не идти на поводу у желания сэкономить, а добавить немного и выбрать устройство из ценовой категории повыше.

30-40 тысяч рублей. Это необходимый минимум, который позволяет приобрести хорошую любительскую камеру. Оснащение ее будет достойным, возможности для съемки ― разнообразными, стабилизация — качественной, а оптика позволит снимать объекты как вдалеке, так и вблизи.

Факт. Видеокамеры ценового сегмента от 50 тысяч рублей оснащают видоискателем. Он помогает оператору комфортно работать в солнечную погоду и настраивать фиксацию картинки не на бликующем внешнем экране, а с помощью специального удобного объектива.

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Модели ценой 50-150 тысяч рублей можно отнести к категории полупрофессиональных. Их технические возможности шире, оснащение более технологично. Они позволяют не только фиксировать качественную картинку, но и работать с разными планами в условиях различного освещения, сохранять объемный «трехмерный» звук, автоматически фокусируются на объектах и предлагают множество возможностей для ручных настроек. Для использования такого девайса нужны опыт и понимание процесса видеосъемки, тогда он станет полезным инструментом оператора.

Как выбрать видеокамеру

При выборе в определенной ценовой категории стоит обращать внимание на несколько параметров. Зная их, можно в полупрофессиональном сегменте выбрать недорогую видеокамеру, которая ни в чем не будет уступать модели ценой в 1,5-2 раза выше.

Размер матрицы

Здесь все просто: чем он больше, тем лучше качество видеосъемки. Измеряется он в дюймах, в самых простых бюджетных моделях составляет 1/6 или 1/5 дюйма. Это немного, так как от размера матрицы зависит и разрешение видеосъемки. Для таких параметров оно будет невысоким, а потому ждать особой четкости картинки не стоит.

Модели среднего ценового сегмента любительской серии и полупрофессиональные оснащают матрицами 1/4, а нередко 1/2,3 дюйма. В этом случае можно рассчитывать на качественное изображение с четкой детализацией.

Количество мегапикселей при этом не должно быть «заоблачным». Нормальный рабочий диапазон ― это 2,1 млн пикселей. Такой характерен для видеокамеры Full HD, которая снимает с разрешением 1920х1080 пикселей. Больше не значит лучше. Производители нередко используют увеличение количества мегапикселей как маркетинговый ход.

Профессиональная видеокамера может обладать более высоким разрешением ― 4К и даже 8К. Но важно понимать, что чем больше этот параметр, тем более «тяжелой» получается запись, и для ее сохранения потребуются объемные накопители, а для обработки ― серьезные ресурсы компьютера. Для любительской съемки использование видеокамеры 4К не всегда оправданно, а 8К ― это уже строго профессиональный формат, который для любителя будет излишним.

Качество записи

Оно определяется не только размером матрицы, но и частотой записи кадров, которые успевает фиксировать устройство. Если частота составляет 10-12 кадров в секунду, это мало, четкого видео девайс не даст. Если количество кадров ― 25-30 в секунду, это хорошо: такие параметры характерны для качественных любительских камер. Количество кадров 50-60 в секунду ― уже отлично, картинка будет очень четкой, насыщенной и контрастной.

Факт. Качество записи можно уточнить по битрейту устройства ― интенсивности его информационного потока. Минимально допустимый для «приличной картинки» — 15-17 Мбит в секунду. Оптимальный — 20-30 Мбит/сек.

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Тип объектива

Производители нередко привлекают внимание к своей продукции возможной кратностью приближения картинки. Но на практике 30-кратный зум используется куда реже 10-кратного. Для съемки коротких репортажей вполне достаточно пяти- и десятикратного приближения. Более того, добиться плавного видеоряда при 5-кратном приближении и съемке с рук почти невозможно: картинка будет «дрожать».

Если вы планируете снимать «общие» планы, например, мероприятия, семейные события, выбирайте камеру с оптикой, способной увеличивать изображение в 10 раз, этого достаточно. Если же вам важны отдельные «нюансы» при съемке, например, лица или четкие листики на деревьях, тогда можно выбрать оптику с большей возможностью увеличения, но и снимать придется на штативе.

Факт. Для любительской камеры важнее угол охвата объектива, чем возможности зума. Чем больше широкоугольность камеры, тем большую часть картинки она сможет захватить.

Тип и объем памяти

Видеоряд ― файлы объемные, а потому крайне важно понимать, как производитель решил вопрос их хранения. Современным стандартом стали твердотельные накопители, которые могут быть встроены внутрь камеры или реализованы в виде карты памяти, вставляемой в специальный слот.

Чем больше объем памяти, тем лучше: это значит, что вам не придется каждые пару часов перекидывать видео на внешний носитель. Видеокамера Full HD должна быть оснащена накопителем объемом не менее 32 Гб, идеально, если у нее будет и слот для карты памяти.

Наличие видоискателя

Пользоваться им куда удобнее, чем внешним экраном. На ярком солнце внешний экранчик совсем не «читается». Встроенный же видоискатель позволит не только сосредоточиться на картинке, но и настроить съемку нужным образом.

Например, сфокусироваться на ближайших объектах: полупрофессиональные девайсы позволяют снимать качественное видео с расстояния в сантиметр или выхватить из общего плана заинтересовавшее вас лицо. С таким видеорядом приятнее работать: используя программу для видеомонтажа, можно создавать полноценные ролики и даже фильмы.

pixabay.com /

Вход для микрофона

Если вы планируете снимать лишь пейзажи и семейные торжества, он не потребуется. Но если в планах репортажная съемка с элементами интервью, возможность подключения выносного микрофона серьезно повысит качество звука.

Объем аккумулятора

Здесь как и с матрицей: чем больше ― тем лучше. Иногда заряда хватает лишь на час работы, что окажется неудобным для продолжительной съемки. Решением может стать наличие дополнительного аккумулятора или его покупка.

Факт. Профессиональная видеокамера отличается от любительской наличием дополнительных режимов съемки, количеством ручных настроек, высоким качеством записи. Это необходимо для съемки телерепортажей, видеопрограмм, фильмов. Но «в быту» и для хобби такие возможности ни к чему. Кроме того, профессиональные модели всегда больше, тяжелее и значительно дороже любительских.

Топ недорогих лучших видеокамер

Мы сделали подборку моделей, которые считают оптимальными с точки зрения стоимости и предлагаемых пользователю возможностей. В нашем рейтинге нет самых бюджетных решений, так как они вряд ли заслуживают внимания. Но среди недорогих версий можно подобрать неплохую видеокамеру, которая поможет зафиксировать каждый значимый момент в вашей жизни или поможет реализовать мечту о собственном видеоблоге.

Sony HDR-CX405

market.yandex.ru / Prt Scr

Модель бюджетного ценового сегмента может стать хорошим решением для первого знакомства с процессом видеосъемки. Она компактная, с качественным зумом, который умеет увеличивать изображение в 30 раз. Ее важное достоинство ― хороший стабилизатор изображения, аналогичный тем, что производитель использует в более дорогих моделях. Видеокамера Sony отлично снимает на ходу, что нравится блогерам, и при нормальном освещении. Но в сумерках и даже в пасмурную погоду в кадре могут появляться засветы и зернистость.

Новички оценят прекрасно настроенный автофокус: самостоятельно выбирать его не придется. Качество звука тоже приличное, а вот навигация по меню вызывает недовольство пользователей. По отзывам, удалять отснятый материал неудобно, а ручные настройки «спрятаны» где-то глубоко в меню.

Средняя цена 18 500 рублей.

Panasonic HC-V380

market.yandex.ru / Prt Scr

Среди бюджетных моделей видеокамера Panasonic может похвастаться множеством достоинств. У нее отлично реализована функция стабилизации: даже на ходу или в «дрожащих» руках она обеспечит четкое, неразмытое изображение. Зум интеллектуальный, оптический, 50-кратный, что редко встречается в этом ценовом сегменте. Объектив широкоугольный, качество съемки — на уровне Full HD, запись звука осуществляется в стереоформате.

Еще один значимый нюанс ― поддержка Wi-Fi, что позволяет вести трансляцию видео в реальном времени. К устройству можно подключить до трех смартфонов или планшет, чтобы наблюдать онлайн за видеосъемкой. К недостаткам пользователи относят плохую чувствительность сенсорного экрана, которого нужно не касаться, а надавливать на него, отсутствие выхода на микрофон и шумную работу автофокуса.

Средняя цена 26 990 рублей.

JVC Everio GZ-RX645

market.yandex.ru / Prt Scr

В видеокамерах JVC средней ценовой категории реализована защита от попадания влаги. Предполагается, что покупатель сможет брать ее с собой куда угодно, чтобы запечатлеть яркие моменты своей жизни. Съемки на море, в горах, даже под проливным дождем не помеха этому устройству. И со своими задачами недорогая экшн-камера прекрасно справляется: она пишет видео в формате Full HD со скоростью 50 кадров в секунду. К этому добавляет встроенный стабилизатор изображения и возможность съемки при недостаточном освещении. Чтобы осветить важное, у нее встроенная светодиодная подсветка.

Другое преимущество модели ― встроенный модуль Wi-Fi с возможностью удаленного управления через смартфон. По отзывам, модель компактная, легкая, ее удобно носить с собой.

Средняя цена 18 880 рублей.

Canon LEGRIA HF R86 черный

market.yandex.ru / Prt Scr

Среди недорогих решений от Canon покупатели выделяют эту видеокамеру. Она компактная и легкая, оснащена матрицей размером 1/4,8 дюйма, пишет видео в Full HD-формате и сохраняет его на собственный накопитель объемом 16 Гб. Благодаря качественной стабилизации картинка получается четкой и неразмытой при съемке с рук и при многократном увеличении изображения. Аппаратная начинка позволяет увеличить объект более чем в 50 раз. Дополнительный плюс — емкий аккумулятор: он способен обеспечить работоспособность девайса в течение 3 часов.

В отзывах пользователи отмечают, что изображение получается плавным, а при уличной съемке ― насыщенным и ярким. Но вот при недостаточном освещении картинка тут же «страдает». Кроме того, некоторым не хватает угла обзора, а широкоугольной насадки для этой модели производитель не предусмотрел.

Средняя цена 23 590 рублей.

Panasonic HC-V800

market.yandex.ru / Prt Scr

Модель позиционируют как «переходное звено» от хороших середнячков к любительским видеокамерам топ-уровня. Она сочетает высококлассную оптику, достойное разрешение матрицы, широкоугольный объектив и 24-кратный зум. К этому производитель добавляет автоматическую стабилизацию картинки относительно линии горизонта, ночной режим съемки при недостаточном освещении и возможность подключения к смартфону по Wi-Fi.

Пользователи отмечают, что даже при плохом освещении изображение получается «читаемым», а качество звука неожиданно высокое для устройства любительского уровня. В работе можно использовать автоматические настройки или перевести девайс в ручной режим. Можно подключать микрофон и наушники, а еще ― выносной аккумулятор, если штатный разрядился (батарею признают одним из слабых мест модели). Автофокус хорош, ловится быстро и хорошо, но к управлению посредством сенсорного экрана приходится привыкать. Отсутствие видоискателя ― еще один минус, но в такой конфигурации камера стоила бы куда дороже.

Средняя цена 49 990 рублей.

Canon LEGRIA HF G26

market.yandex.ru / Prt Scr

Камера относится к классу любительских, но ее конфигурация отличается от «средних» вариантов. Она выполнена в формате «наладонки», что делает ее использование куда удобнее других компактных видеокамер. Снимает в качестве Full HD, обладает высокой светосилой и оснащена матрицей 1/2,8 дюйма. Оптический стабилизатор эффективен, но при использовании устройства на штативе его нужно не забывать отключать. Диапазон фокусных расстояний очень большой: с одинаковым успехом пользователь может снимать ролики о жизни муравьев или видеообзоры автомобилей: ни изображение, ни звук не подведут.

По отзывам, отличные возможности зуммирования и идеальная стабилизация, реализованные в этой камере, выводят видеосъемку на новый, почти профессиональный уровень. Среди достоинств отмечают качественную цветопередачу: цвета получаются сочными и яркими, а съемки природы — особенно живописными. Изображение четкое, посторонних шумов почти нет, система настроек гибкая. Среди минусов указывают размер девайса ― в карман его не положишь, а вес довольно велик, чтобы комфортно держать его в ладони. Аккумулятор быстро разряжается. Чтобы не отрываться от работы, приходится докупать сменный, а к нему ― дополнительный аккумуляторный блок, так как заряжать устройство от сети можно только «в сборе».

Средняя цена 69 989 рублей.