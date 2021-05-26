

Чтобы ручки выглядели молодыми, ухаживать за ними нужно регулярно, а крем при этом становится незаменимым помощником. Он может содержать вещества, необходимые в разные периоды года коже, требующей особых мер: выраженного питания или стимуляции восстановления.

Как выбрать средство, которое поможет справиться с выраженной сухостью и поддержит заживление? Каковы особенности составов, предназначенных для увлажнения и интенсивного ухода? И какие ингредиенты должен включать лучший крем для рук? Об этом подробно — в обзоре ФАН.

Зачем нужен крем для рук

Если сравнить кожу лица и рук, последняя уступает по многим факторам. Она тоньше, сальных желез, способных создавать естественный защитный барьер, в ней меньше. Она в большей мере подвержена агрессивным внешним факторам. Ведь никогда ни одна женщина не станет мыть лицо с мылом, а руки моет каждый день и по нескольку раз.

При этом к перечню агрессивной химии добавляются стиральные порошки, средства для мытья посуды, чистящие составы, которые буквально сдирают с ладоней гидролипидную пленку и заставляют кожу интенсивно терять влагу.

Особенно этот процесс заметен зимой: на ветру и при низких температурах ручки становятся чувствительными, краснеют, выглядят сухими, при прикосновении кажутся шероховатыми. Нередко на них появляются трещинки и долго не заживающие ранки. Все это говорит о том, что ладоням нужен особый уход, способный восстановить естественную гидролипидную мантию.

Совет. Выбирайте крем, подходящий текущим потребностям кожи. При выраженной сухости отдайте предпочтение крему для рук для очень сухой кожи. Он содержит больше влагоудерживающих компонентов, чем обычный увлажняющий. При заметных признаках старения выбирайте омолаживающий крем для рук. Он включает биоактивные компоненты, способные продлить молодость тканей.

Федеральное агентство новостей /

Полезные компоненты

Каждый крем, независимо от назначения, выполняет три функции:

увлажняет;

питает;

защищает.

Но в зависимости от концентрации тех или иных ингредиентов его увлажняющие или защитные свойства могут оказаться более выраженными. Как правило, производители добавляют в состав следующие компоненты.

Глицерин. Обладает двойным действием: придает средству комфортную текстуру и помогает запечатывать внутри кожи влагу. Глицерин — гипоаллергенный, нейтральный компонент, поэтому производители часто используют его в составе кремов и бальзамов.

Минеральное масло. Считается, что его присутствие косметике нежелательно, однако крем от трещин на руках вполне может его содержать. Минеральное масло не оказывает негативного воздействия на кожу, оно лишь формирует на ее поверхности пленку, которая не позволяет влаге испаряться. Если состав насыщен и другими компонентами, например восстанавливающими, питательными, такой коктейль поможет оздоровить самую сухую, тонкую и атопичную дерму. Недостаток этого ингредиента — в его заметности: ручки будут выглядеть жирными и оставлять следы на всех поверхностях, с которыми они соприкасаются.

Пантенол. Помогает восстановлению тканей, ускоряет процесс регенерации. Часто его включают в состав восстанавливающего крема для рук, предназначенного для поврежденной или чувствительной кожи.

Аллантоин. Вещество с комплексным воздействием на ткани. Оно поддерживает восстановление ее барьерной функции, тем самым способствуя увлажнению и мягкости. Как правило, его включают в составы для зимнего ухода, но если дерма раздражена, чувствительна, использовать их можно круглый год.

Сквалан. Его получают из плодов оливкового дерева. По свойствам сквалан приближается к естественной липидной пленке кожи человека, а потому его молекулы способны «встраиваться» в нее и «латать» бреши, образованные в результате внешнего агрессивного воздействия. Составы со скваланом предназначены для антивозрастного ухода, а также для поврежденной, склонной к сухости дермы.

Аминокислоты. Они служат «кирпичиками», которые помогают клеткам эпидермиса обновляться. Благодаря этому ручки выглядят моложе, а кожа — более напитанной, мягкой, ухоженной.

Витамины. Полезны антиоксидантные компоненты: витамины Е и С, а также повышающие защитные свойства кожи витамины А и D. Но, как правило, такие симбиозы включают только в лечебную косметику, которая продается в аптеках и стоит значительно дороже привычного масс-маркета. Причина — в том, что витамины быстро разрушаются, и, чтобы сохранить их, производители используют решения, повышающие стоимость косметики.

Также состав может содержать натуральные масла, которые придают ему приятный аромат и усиливают питающее действие.

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Виды кремов для рук

В повседневном уходе могут сочетаться разные средства. Совсем не обязательно выбрать один-единственный состав и использовать его постоянно. Напротив, средства для дневного ухода должны обладать иными свойствами в сравнении с составами для вечернего ухода. А в зимнее время, даже если ладони не реагируют сухостью на внешние факторы, уход нужно менять: выбирать более плотные и насыщенные кремы.

Увлажняющий

Подходит для использования каждый день в любом возрасте. Содержит глицерин, гиалуроновую кислоту, мочевину, которые насыщают эпидермис влагой и помогают удерживать ее внутри. Крем для рук с мочевиной стоит носить с собой в сумочке, чтобы при необходимости смазать ладони в течение дня. Он не оставляет пленки и впитывается без следа. Он же станет удобным выбором для летнего ухода за ладонями, когда эпидермису нужно лишь увлажнение.

Зимой же он вряд ли подойдет. Во-первых, он слишком легкий, а потому не может решать какие-либо проблемы кожи. А во-вторых, увлажняющие средства нельзя наносить за 40 минут до выхода на улицу: это может навредить коже.

Питательный

Если в увлажняющих средствах высока концентрация воды и влагоудерживающих добавок, то питательный крем для рук содержит больше жировых компонентов. Как правило, в него добавляют масла и витамины, и в таком сочетании средство хорошо восстанавливает ткани, способствует повышению их упругости, эластичности, придает мягкость и защищает от сухости.

Совет. Используйте интенсивный крем для рук в вечернем уходе. Наносите за 30–40 минут до сна, чтобы он успел впитаться. Сохраняясь на ладонях всю ночь, состав обеспечит полноценный уход за кожей.

Защитный

Такое средство выбирают не на каждый день, а лишь при выраженных проблемах, например при сухости и шелушениях, которые невозможно убрать обычным увлажняющим кремом, и для предупреждения этой проблемы зимой.

Защитный состав формирует на поверхности пленку и не позволяет влаге испаряться. Это свойство полезно для восстановления структуры эпидермиса и его барьерной функции. Но по мере выздоровления кожи защитный крем нужно заменить на увлажняющий, чтобы эпидермис не «разучился» восстанавливать гидролипидный слой естественным путем.

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Регенерирующий

В составе этого средства — ранозаживляющие и противовоспалительные компоненты. Оно может содержать пантенол, аллантоин, натуральные масла, антиоксиданты, бактерицидные вещества, например масло чайного дерева и пчелиный воск.

В такой комбинации крем позволяет справиться с сухостью, микротрещинками, долго незаживающими ранками на ладонях. Использовать заживляющий крем для рук можно в комплексе с защитным. Последний наносят днем, например перед выходом зимой из дома, а средство с регенерирующим действием — перед сном.

Рейтинг лучших кремов для рук

Мы сделали подборку средств для решения различных проблем кожи рук. В ней представлены составы от отечественных производителей, популярные импортные средства из масс-маркета, которые хорошо справляются со своими задачами, а также корейские кремы для рук, представленные на российском рынке. Все они заслужили положительные отзывы покупателей.

3W Clinic Snail

market.yandex.ru / Prt Scr

Активный компонент средства — улиточная слизь, которая обладает увлажняющим, смягчающим действием. Крем для рук Snail Hand Cream от корейского бренда дополнительно насыщен экстрактом алоэ, аминокислотами, вытяжкой из плодов кизила и айвы. В такой комбинации он оказывает омолаживающее и восстанавливающее действие, но важно учитывать, что позиционируется состав как увлажняющий, а не защитный.

Пользователи отмечают, что средство приятно пахнет, хорошо ложится и достойно увлажняет. Расходуется экономно, помогает поддерживать здоровье кожи, склонной к сухости и преждевременному старению. Но ожидать от него чудес не стоит: при выраженных шелушениях с задачей не справится.

Средняя цена — 133 рубля.

Natura Siberica S.O.S. 7% Collagen

market.yandex.ru / Prt Scr

Продукт российского бренда натуральной косметики. Крем S.O.S. для рук содержит 7% растительного коллагена и питательные масла: сибирского кедра, голубого льна, кокоса. Насыщен растительными экстрактами и витаминами. В такой комбинации ингредиентов крем для рук Collagen Hand Cream способен восстанавливать пораженную, склонную к выраженной сухости и покраснению кожу после частого использования мыла, санитайзеров и спиртовых растворов.

По мнению пользователей, средство действительно справляется со своей задачей. После его использования даже самые сухие ладони становятся увлажненными, гладкими. Быстро впитывается, несмотря на жирную текстуру, расходуется экономно. Единственный его существенный недостаток — крайне специфичный запах, который смущает большинство покупателей.

Средняя цена — 233 рубля.

«Бархатные ручки» без запаха

market.yandex.ru / Prt Scr

Питательное средство для поддержания здоровья кожи. Крем для рук «Бархатные ручки» выбирают покупатели, которые стремятся отказаться от парфюмированных отдушек в пользу гипоаллергенных косметических средств без навязчивых запахов. Содержит глицерин и пантенол, которые оказывают увлажняющее и заживляющее действие, а также ниацинамид — вещество, стимулирующее восстановление гидролипидного барьера эпидермиса.

В отзывах покупатели отмечают хорошую впитываемость, нежную текстуру и хороший питательный эффект. Ручки становятся мягкими, пользоваться средством комфортно. Стоит крем недорого, но, к сожалению, нечасто встречается в магазинах.

Средняя цена — 68 рублей.

Neutrogena Concentrated

market.yandex.ru / Prt Scr

Состав крема для рук Neutrogena нельзя назвать натуральным, но он служит средством первой помощи при выраженной сухости, после обветривания кожи, при появлении трещинок и воспалений. Его главный действующий компонент — глицерин, он ложится на поверхность эпидермиса пленкой и сохраняет внутри влагу. Использовать его лучше на ночь: на утро ладони будут мягкими и увлажненными.

Пользователи отмечают очень малый расход: маленькой горошинки хватает на обе руки. Отлично увлажняет, избавляет от сухости и шелушений, восстанавливает самую «убитую» кожу за несколько применений. Становится настоящей палочкой-выручалочкой зимой. Из недостатков отмечают липкость, неудобный флакон с откручивающейся крышкой и небольшой объем.

Средняя цена — 254 рубля.

OLEA Eco Botanic

market.yandex.ru / Prt Scr

Комфортный в использовании состав на основе натуральных компонентов. Крем для рук Olea подойдет для повседневного увлажнения, защиты ладоней от сухости и дискомфорта. Формула включает экстракт зеленого чая, обладающий тонизирующим действием, и Д-пантенол, который ускоряет восстановление тканей. Комплекс фитоэкстрактов приморской сосны способствует защите от воспалений, успокаивает кожу.

По мнению пользователей, крем обладает приятным запахом, удачной текстурой, отлично впитывается. Справляется с увлажнением здоровой кожи, но при ее повреждении стоит выбирать более плотные составы.

Средняя цена — 66 рублей.

«Зеленая аптека» с маслом облепихи

market.yandex.ru / Prt Scr

Состав разработан для экстремально сухой, поврежденной дермы. Крем для рук «Зеленая аптека» насыщен натуральными маслами, которые питают, стимулируют восстановление и формируют временный липидный барьер для запечатывания влаги внутри клеток. Его главные активные компоненты — масла облепихи и кокоса, дополнительно содержит витамин Е, эластин и кератин, которые служат «строительным материалом» для регенерации тканей.

По отзывам, обладает выраженным увлажняющим действием, хорошо впитывается и экономно расходуется. Запах приятный, а ручки после использования становятся бархатными. Не всем пользователям нравится упаковка: банка с откручивающейся крышкой не слишком удобна.

Средняя цена — 243 рубля.

Бальзам Nivea SOS

market.yandex.ru / Prt Scr

Средство создано для решения проблем сухости и шелушений. Может использоваться зимой для защиты от морозного воздуха и восстановления обветренной кожи рук. Крем «Нивея» в виде активного бальзама содержит пантенол и глицерин, а потому быстро избавляет от ощущения стянутости, восстанавливает баланс влаги и поддерживает регенерацию тканей.

Пользователи отмечают эффективность бальзама: в зимнее время он становится незаменимым помощником. Текстура мягкая, слегка жирная, но при нанесении легко распределяется и формирует едва заметную пленку. Однако, по мнению покупателей, такими свойствами обладает средство только в полукруглой жесткой упаковке, тогда как в мягкой тубе состав кажется другим, не столь эффективным.

Средняя цена — 192 рубля.

Oriflame SoftCarres

market.yandex.ru / Prt Scr

Предназначен для сухой кожи ладоней, которую делает мягкой и нежной. Для этого в состав включены глицерин и масло макадамии, благодаря им крем для рук «Орифлейм» становится удобным выбором зимнего ухода.

По отзывам, справляется с увлажнением вялой, грубой кожи, избавляет от шелушения и сухости, спасает после контакта с бытовой химией и другими раздражителями.

Обладает нежным и приятным запахом, защищает ладошки от обветривания зимой. Но если это уже случилось, стоит выбрать более плотный и насыщенный регенерирующими компонентами состав.

Средняя цена — 457 рублей.

Avon Care с маслом кокоса

market.yandex.ru / Prt Scr

Производитель позиционирует средство как решение проблем очень сухой кожи, требующей интенсивного питания. Но пользователи отмечают, что при повреждениях эпидермиса крем для рук «Эйвон» вряд ли справится с задачей, несмотря на его жирную и плотную консистенцию. Он скорее служит для профилактики обветривания и сухости.

А его главное преимущество — роскошный кокосовый аромат, который подкупает пользователей. Если же такой запах кажется навязчивым или неприятным, от использования средства стоит отказаться.

Средняя цена — 115 рублей.