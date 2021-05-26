Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов

Санкт-Петербург, 26 мая. Тюлени могли бы стать символом Санкт-Петербурга, если бы не эрмитажные коты, считает директор «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев.

«Фонд друзей балтийской нерпы» пытался развить вопрос о выборе тюленя в качестве символа Санкт-Петербурга. Об этом рассказал директор фонда, ветеринарный врач Вячеслав Алексеев в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей (ФАН).

«У нас морской город. Мы считаем, что наш обитатель должен подчеркивать морской характер города. Мы пытаемся развивать сувениры, символику, однако у нас просто времени не хватает», — отметил он.

Конкуренцию ушастым тюленям составляют эрмитажные коты. Они официально содержатся на территории Зимнего дворца с момента его постройки.

Брифинг Вячеслава Алексеева проходит в медиацентре «Патриот». В его рамках обсуждаются вопросы спасения животных и влияние рыболовецкого промысла на экологическое благополучие региона.