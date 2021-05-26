Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным

Минск, 26 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал повестку предстоящих переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча двух лидеров состоится 28 мая в Сочи.

«Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика», — отметил Лукашенко, комментируя предстоящую встречу с Путиным.

Белорусский лидер подчеркнул, что по другим направлениям он не видит каких-либо проблем в отношениях между Минском и Москвой.