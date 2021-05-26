Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым

Москва, 26 мая. Экс-солистка группы Serebro, певица Ольга Серябкина заявила, что некоторым звездам российского шоу-бизнеса давно пора покинуть сцену и уступить дорогу юным артистам.

Серябкина считает, что некоторым звездам стоит задуматься об уходе со сцены, несмотря на их талант. Исполнительница подчеркнула, что их время ушло, а теперь пора уступить место молодому поколению. Называя «устаревших», на ее взгляд, звезд, певица ошиблась, перепутав имя исполнителя Валерия Леонтьева.

«Я, к примеру, считаю, что Леониду Леонтьеву пора уходить. Он не Леонид? Это не имеет значения. Он прекрасный певец, но возраст все-таки... [Олегу] Газманову тоже пора, и [Николаю] Расторгуеву», — выразила свою позицию артистка в YouTube-шоу «Ночной контакт».

Сама певица не планирует завершать свою сольную карьеру, которой она занялась два года назад после ухода из поп-трио Serebro. Серябкина уверена, что она еще не успела раскрыть свой потенциал, сообщает «Вечерняя Москва».

Исполнительница ведет активную работу над вторым студийным альбомом. В него войдут около десяти песен, сообщает сайт 360tv.ru. По заявлению Серябкиной, все они должны получиться «максимально мощными».

В одном из интервью артистка отметила, что, несмотря на замужество, она не собирается отказываться от эпатажных образов. Певица призналась, что не советуется с супругом по поводу своего внешнего вида.