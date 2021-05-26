Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге

Рига, 26 мая. Форвард американского «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России в столице Латвии.

Нападающий Владимир Тарасенко приехал в расположение сборной России по хоккею, сообщила пресс-служба национальной команды в Twitter-аккаунте. На протяжении трех дней игрок «Сент-Луиса» должен находиться на карантине в номере отеля. После этого Тарасенко сможет приступить к тренировкам. Лишь на седьмой день пребывания в Риге Тарасенко, который обязан проходить постоянное тестирование на COVID-19, сможет принять участие в матче сборной России.

В трех играх ЧМ-2021 команда Валерия Брагина набрала шесть очков. Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы A, которую пока возглавляет Словакия.

Ранее на ЧМ-2021 в Ригу вылетел защитник сборной России Дмитрий Орлов. Вместе с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» в Латвию отправился его домашний питомец.