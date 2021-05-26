Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны

Минск, 26 мая. Разведка и военные учения стран Североатлантического альянса имеют высокую активность около границ Белоруссии, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

По его словам, рост активности разведки НАТО и увеличение напряженности около белорусских территорий обуславливается подготовкой Альянса к военным действиям. Такая активность требует осуществления ответных мер, добавил он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выступил с заявлением о попытках дестабилизации республики со стороны Запада.