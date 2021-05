Премьер Арнус: выборы президента являются долгом каждого гражданина Сирии

Дамаск, 26 мая. Премьер-министр Сирийской Арабской Республики (САР) Хусейн Арнус отдал свой голос на президентских выборах. Чиновник отметил, что в день голосования сирийский народ выражает свою свободную и независимую позицию, исходящую из его национальных интересов.

По словам премьера, голосование является одновременно и правом и долгом каждого сирийского гражданина в любых слоях населения, так как итоги выборов напрямую влияют на будущее страны.

Following casting his vote, Arnous: Election will establish coming stage that carries good and hope to Syriahttps://t.co/PVldvnJMgQ — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) May 26, 2021

Также чиновник выразил надежду на то, что будущее Сирии несет с собой восстановление и развитие, которое будет работать на благо государства и общества.

Выборы президента САР начались 26 мая в 07:00 и продлятся до 19:00. На участках голосования предприняты эпидемиологические и санитарные меры для борьбы с распространением коронавируса. С самого утра фиксируется высокая явка.

Higher Judicial Committee for Elections: No observer on elections except Judicial Authorityhttps://t.co/osr4aIQjST — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) May 26, 2021

Вся сирийская территория является единым избирательным округом, что позволяет гражданам страны проголосовать в любом участке любой провинции независимо от своего места регистрации.

При этом поддерживаемые США курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) саботируют избирательный процесс в подконтрольных им районах. Так, в провинциях Ракка, Дейр эз-Зор, Хасака и Алеппо были перекрыты контрольно-пропускные пункты, что помешало сирийским гражданам выехать на подконтрольные Дамаску территории и отдать свои голоса.

A statement on the presidential elections in Syria.https://t.co/8d3P5x4BvO pic.twitter.com/CtPAX3KrAQ — Syrian Democratic Council SDC (@SDCPress) May 24, 2021

В борьбе за пост президента участвуют три кандидата: действующий государственный лидер Башар Асад, кандидат от оппозиции юрист Махмуд Мерии и экс-министр по делам Народного совета (парламента) Сирии Абдалла Саллюм Абдалла.