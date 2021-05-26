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новостей
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по санитарному делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
Общество
Увлажняет и восстанавливает: рейтинг лучших кремов для рук в 2021 году
16:30
Ливия
Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая
16:29
Политика
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Премьер Арнус: выборы президента являются долгом каждого гражданина Сирии

Новости Сирии
Премьер Арнус: выборы президента являются долгом каждого гражданина Сирии
wikipedia.org  /  Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation / GODL-India

Дамаск, 26 мая. Премьер-министр Сирийской Арабской Республики (САР) Хусейн Арнус отдал свой голос на президентских выборах. Чиновник отметил, что в день голосования сирийский народ выражает свою свободную и независимую позицию, исходящую из его национальных интересов.

По словам премьера, голосование является одновременно и правом и долгом каждого сирийского гражданина в любых слоях населения, так как итоги выборов напрямую влияют на будущее страны.

Также чиновник выразил надежду на то, что будущее Сирии несет с собой восстановление и развитие, которое будет работать на благо государства и общества.

Выборы президента САР начались 26 мая в 07:00 и продлятся до 19:00. На участках голосования предприняты эпидемиологические и санитарные меры для борьбы с распространением коронавируса. С самого утра фиксируется высокая явка.

Вся сирийская территория является единым избирательным округом, что позволяет гражданам страны проголосовать в любом участке любой провинции независимо от своего места регистрации.

При этом поддерживаемые США курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) саботируют избирательный процесс в подконтрольных им районах. Так, в провинциях Ракка, Дейр эз-Зор, Хасака и Алеппо были перекрыты контрольно-пропускные пункты, что помешало сирийским гражданам выехать на подконтрольные Дамаску территории и отдать свои голоса.

В борьбе за пост президента участвуют три кандидата: действующий государственный лидер Башар Асад, кандидат от оппозиции юрист Махмуд Мерии и экс-министр по делам Народного совета (парламента) Сирии Абдалла Саллюм Абдалла.

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выборы сирия президентские выборы арнус
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