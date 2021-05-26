Переболевшим COVID-19 россиянам назвали верный способ вернуть обоняние

Москва, 26 мая. Способ, как вернуть обоняние и вкусовые ощущения после перенесенного COVID-19, назвал аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

Обоняние и вкусовые ощущения возвращаются к тем переболевшим коронавирусной инфекцией пациентам, которые приняли участие в массовой вакцинации, подчеркнул медик. На это указывают исследования скандинавских врачей.

«Пациенты, которые болеют коронавирусом в затяжной форме, – это люди с ослабленной иммунной системой. А прививка возвращает им хороший иммунитет против коронавируса. Организм наконец избавляется от COVID-19, который продолжает циркулировать в организме, и вся симптоматика проходит», — рассказал Болибок в эфире «Радио 1».

Рекомендуется делать прививку от коронавируса даже тем, кто уже перенес заболевание, подчеркнул эксперт. По словам Болибока, руководству медицинских организаций следует отменить баннер на сайте госуслуг с надписью о невозможности вакцинации для переболевших COVID-19. Она, по мнению врача, сказываются на решении россиян принять участие в процедуре.

Легкая форма коронавируса способствует выработке антител на протяжении всей жизни. Как сообщалось ранее, об этом заявили ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.