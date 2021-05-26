На Братском кладбище в Великих Луках вандалы подожгли венок

Псков, 26 мая. В Великих Луках зафиксировали случай вандализма. Неизвестные подожгли венок на мемориале павшим в годы ВОВ.

Сообщение о повреждении памятника поступило в дежурную часть днем. На место оперативно выехал наряд полиции. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают трех подростков: девочку с розовыми волосами и двух мальчиков семи–восьми лет на велосипедах Stels. После установления личности подозреваемых в вандализме будет решаться вопрос о привлечении их родителей к ответственности.

Мужчина сжег телевизор на Вечном огне в Химках, сообщал ФАН. Правоохранители разбираются в инциденте, произошедшем у мемориала «Отстоявшим отчизну» на улице Победы.