КГБ Белоруссии сообщил о связи Протасевича с украинским батальоном «Азов»*

Минск, 26 мая. Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сотрудничал с батальоном «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ) на Украине.

Такую информацию сообщили в КГБ Белоруссии. Ранее глава ведомства Иван Тертель рассказал, что задержанный в минском аэропорту Протасевич дает показания о «спонсорах и заказчиках».

Сейчас стало известно, что блогер участвовал в действиях батальона «Азов» на юго-востоке Украины.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что задержанный молодой человек планировал устроить «кровавый мятеж» в республике.