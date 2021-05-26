Американские астронавты на МКС вынуждены пользоваться российским туалетом

Москва, 26 мая. Представителям США, находящимся на Международной космической станции, приходится пользоваться санузлом российских коллег из-за поломки.

На космической станции присутствуют два туалета российского производства, один из которых находится на американском модуле Tranquility. В октябре на МКС был поставлен новый американский санузел, который только готовится к установке на модуль. Также российские туалеты расположены на двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях «Союз», правда, пользоваться ими желательно в случае крайней необходимости.

Пресс-служба Роскосмоса сообщала о подготовке к запуску на МКС российского грузового корабля «Прогресс М-17», который занимается доставкой на МКС различных ресурсов для нормального функционирования станции.