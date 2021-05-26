Аналитик объяснил, как использовать отказ Байдена от санкций против «СП-2»

Москва, 26 мая. Необходимо ударными темпами завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» после отказа президента США Джо Байдена вводить новые санкции против проекта.

Такое мнение высказал аналитик и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в интервью интернет-изданию Life. По его словам, американский лидер понял, что этот проект действительно необходим. Также он не хочет портить отношения с Москвой перед его предстоящей встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«В ближайшее время американцы не будут агрессивно выступать против проекта, и это время надо как раз использовать для того, чтобы ударно завершить строительство. Конечно, не хотелось бы думать, что это затишье перед бурей», — сказал аналитик.

Он добавил, что США в любом случае будут какими-то другими способами «препятствовать эксплуатации» проекта, либо придумают, как начать им «манипулировать».

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб сообщил, что Лондон рассмотрит возможность ввести санкции против «СП-2».