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новостей
15:26
Политика
Лавров провел переговоры с главой МИД Йемена в Сочи
15:25
Политика
Прибалтика подтолкнула Белоруссию к интеграции с Россией
15:24
Общество
Уголовная мена: как в Туле обменяли стадион на бывшее транспортное депо
15:24
Общество
Усилия по вывозу трупов тюленей с пляжей Петербурга назвали «героическими»
15:19
Общество
Эфир: Потеснит ли цифровое искусство настоящую живопись
15:18
Общество
Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
15:13
Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
15:13
Общество
Словакия разрешила применение российской вакцины «Спутник V»
15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
15:03
Спорт
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге
15:02
Общество
ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей
15:00
Армия
Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны
15:00
Экономика
Аналитики назвали встречу Путина и Байдена в Женеве фактором укрепления рубля
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Аналитик объяснил, как использовать отказ Байдена от санкций против «СП-2»

Политика
Аналитик объяснил, как использовать отказ Байдена от санкций против «СП-2»
Global Look Press  /  Doug Mills

Москва, 26 мая. Необходимо ударными темпами завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» после отказа президента США Джо Байдена вводить новые санкции против проекта.

Такое мнение высказал аналитик и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в интервью интернет-изданию Life. По его словам, американский лидер понял, что этот проект действительно необходим. Также он не хочет портить отношения с Москвой перед его предстоящей встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«В ближайшее время американцы не будут агрессивно выступать против проекта, и это время надо как раз использовать для того, чтобы ударно завершить строительство. Конечно, не хотелось бы думать, что это затишье перед бурей», — сказал аналитик.

Он добавил, что США в любом случае будут какими-то другими способами «препятствовать эксплуатации» проекта, либо придумают, как начать им «манипулировать».

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб сообщил, что Лондон рассмотрит возможность ввести санкции против «СП-2».

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россия вашингтон северный поток
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Все новости / Политика / Аналитик объяснил, как использовать отказ Байдена от санкций против «СП-2»
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