Следовавший из Минска в Барселону самолет «Белавиа» развернули в воздухе

Минск, 26 мая. Пассажирский рейс «Белавиа» Минск — Барселона развернули прямо в воздухе. Соответствующая информация в среду появилась в социальных сетях.

Согласно информации сервиса Flightradar24, воздушное судно начало летать кругами в Брестской области. Пользователи предполагают, что такие маневры связаны с недопуском самолета «Белавиа» в польское воздушное пространство.

Финляндия приняла решение отозвать разрешение на полеты «Белавиа» в страну. Как сообщалось ранее, об этом в среду заявили представители местного правительства.