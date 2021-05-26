В «Калашникове» опубликовали «спойлер» к российскому секретному оружию

Москва, 26 мая. Российский концерн «Калашников» запостил видеоролик в соцсетях, на котором показаны испытания нового российского секретного оружия.

Автор Telegram-канала «Военный обозреватель» предположил, что речь идет о новом противотанковом ракетном комплексе (ПТРК). Индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев в прошлом году упомянул, что комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М» может ликвидировать американские ПТРК FGM-148F Javelin.

«Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?» — говорится в подписи к видео.

В апреле нынешнего года концерн представил еще одну новинку — ею оказалась гладкоствольная версия карабина АКВ-521. Среди главных преимуществ нового оружия — возможность приобретения гладкоствольного АКВ-521 без обязательного пятилетнего стажа владения оружием.