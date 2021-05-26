Жительница Тулы полтора года пытала приемного ребенка

Тула, 26 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Тулы. Женщина подозревается в пытках приемного ребенка.

Женщина-опекун, по предварительной информации, избивала подростка и запирала в туалете на долгое время, сообщает региональный СУ СК России. Ребенку систематически причинялись физические и психические страдания путем побоев и пыток. О случившемся стало известно после того, как подросток в один из дней не пришел в школу.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело об истязании несовершеннолетнего. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.

В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома, сообщал ФАН. Местные жители опубликовали в социальных сетях фотографию, на которой несовершеннолетний ребенок лежит на коврике около двери.