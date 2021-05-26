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26 мая 15:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:25
Политика
Прибалтика подтолкнула Белоруссию к интеграции с Россией
15:24
Общество
Уголовная мена: как в Туле обменяли стадион на бывшее транспортное депо
15:24
Общество
Усилия по вывозу трупов тюленей с пляжей Петербурга назвали «героическими»
15:19
Общество
Эфир: Потеснит ли цифровое искусство настоящую живопись
15:18
Общество
Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
15:13
Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
15:13
Общество
Словакия разрешила применение российской вакцины «Спутник V»
15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
15:03
Спорт
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге
15:02
Общество
ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей
15:00
Армия
Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны
15:00
Экономика
Аналитики назвали встречу Путина и Байдена в Женеве фактором укрепления рубля
15:00
ФАН-ТВ
Зрелищный этап Ар-МИ-2021 завершился в Сибири
Все новости

Российский наблюдатель в Сирии заявил о соответствии выборов демократическим нормам

Политика
Российский наблюдатель в Сирии заявил о соответствии выборов демократическим нормам
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 мая. Выборы президента Сирии организованы в рамках демократических норм и проходят с удивительными особенностями, США стоит на сирийском примере проводить такое голосование.

С таким заявлением выступил глава делегации наблюдателей от Государственной думы РФ Дмитрий Саблин. По его словам, международные наблюдатели могут убедиться, что выборы в стране действительно соответствуют демократическим нормам.

«И хотелось, чтобы такие выборы проходили в первую очередь в США», — подчеркнул Саблин.

Депутат отметил, что наблюдателей удивила организованность процесса, начиная от проверки документов до использования ряда уровней защиты от попыток повторного плебисцита.

Ранее сообщалось, что действующий сирийский президент Башар Асад проголосовал на выборах главы государства, которые стартовали в 7:00 по местному времени.

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Сирия сша саблин
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