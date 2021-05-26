Москва, 26 мая. Выборы президента Сирии организованы в рамках демократических норм и проходят с удивительными особенностями, США стоит на сирийском примере проводить такое голосование.

С таким заявлением выступил глава делегации наблюдателей от Государственной думы РФ Дмитрий Саблин. По его словам, международные наблюдатели могут убедиться, что выборы в стране действительно соответствуют демократическим нормам.

«И хотелось, чтобы такие выборы проходили в первую очередь в США», — подчеркнул Саблин.

Депутат отметил, что наблюдателей удивила организованность процесса, начиная от проверки документов до использования ряда уровней защиты от попыток повторного плебисцита.

Ранее сообщалось, что действующий сирийский президент Башар Асад проголосовал на выборах главы государства, которые стартовали в 7:00 по местному времени.