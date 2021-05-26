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новостей
15:25
Политика
Прибалтика подтолкнула Белоруссию к интеграции с Россией
15:24
Общество
Уголовная мена: как в Туле обменяли стадион на бывшее транспортное депо
15:24
Общество
Усилия по вывозу трупов тюленей с пляжей Петербурга назвали «героическими»
15:19
Общество
Эфир: Потеснит ли цифровое искусство настоящую живопись
15:18
Общество
Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
15:13
Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
15:13
Общество
Словакия разрешила применение российской вакцины «Спутник V»
15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
15:03
Спорт
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге
15:02
Общество
ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей
15:00
Армия
Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны
15:00
Экономика
Аналитики назвали встречу Путина и Байдена в Женеве фактором укрепления рубля
15:00
ФАН-ТВ
Зрелищный этап Ар-МИ-2021 завершился в Сибири
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Астрологи назвали долгожителей среди знаков зодиака

Общество
Астрологи назвали долгожителей среди знаков зодиака
pixabay.com

Вашингтон, 26 мая. По мнению астрологов, все представители зодиакальной системы «запрограммированы» на определенное количество отведенных лет жизни, а также болезни, сокращающие ее срок.

Эксперты из США в ходе исследований выяснили, что звезды влияют на здоровье и продолжительность жизни людей. Между датой рождения человека и длиной жизни есть четкая закономерность.

Овны

Женщины-Овны живут не менее 78 лет, мужчины — примерно 79 лет. Астрологи советуют им относиться к жизни философски, избегать стрессов, иначе они столкнутся с бессонницей, мигренью и сердечными заболеваниями.

Тельцы

Женщины дожить до 80 лет, а мужчины — 82 года. Из-за пристрастия к еде Тельцы склонны к ожирению. Слабым местом являются мочеполовая система и суставы. Нужно больше радоваться жизни и следить за своим здоровьем.

Близнецы

Мужчины доживают почти до 78 лет, женщины — примерно до 85. Тельцы любят копаться в себе и искать смысл жизни. Они подвержены депрессии, может страдать дыхательная система. Тельцам нужно следить за весом, им вредны переедание и истощение, также нужно обратить внимание на болезни конечностей.

Раки

Женщины этого знака зодиака могут прожить не меньше 73 лет, мужчина живут не менее 68 лет. Самое главное — вести здоровый образ жизни и вовремя обращаться к врачам из-за возможного риска онкологии. Раки подвержены сосудистым заболеваниям, нарушениям работы ЖКТ.

Львы

Женщины и мужчины этого знака доживают до 74 лет. Но при условии, что Львы вовремя обращаются за медицинской помощью. Люди этого знака идут к врачам только в крайнем случае. Слабое место — сердечно-сосудистая система, спина и глаза.

Девы

Женщины-Девы могут прожить до 81 года, мужчины — до 77 лет. У них уязвим ЖКТ, из-за этого они могут страдать расстройствами. Чтобы этого избежать необходимо устраивать разгрузочные дни, не переедать, исключить жирную пищу.

Весы

Женщинам этого знака отведено до 77 лет, мужчинам — до 73. Их сила — в иммунитете, защитные свойства которого помогут Весам избежать потенциальных болезней с кожей, поясницы и почек. Весам нужно остерегаться влажности и холода.

Скорпионы

Женщинам отведено до 62 лет, а мужчинам — примерно 61. Астрологи связывают это с тем, что Скорпионы тяжело поддаются лечению. Если они будут заниматься профилактикой верхних дыхательных путей и мочеполовой сферы, есть шанс прожить дольше.

Стрельцы

У этих знаков слабые опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистая система. Женщины доживают только до 73 лет, мужчины — до 69. Женщинам нужно обратить внимание на состояние волос, ногтей и кожи, а мужчинам — за здоровьем простаты.

Козероги

Это очень выносливый знак. Они могут переболеть десятками болезней, слабым местом является травматизм. Поэтому женщины проживают порядка 80 лет, а мужчины — 77. Астрологи советуют беречь суставы и наблюдать за ЖКТ.

Водолеи

Эти знаки в среднем живут до 72 лет. Из-за непредсказуемого иммунитета Водолеи могут простудиться в жару, а зимой ни разу не переболеть. Им нужно остерегаться болезней, связанных с кровообращением, зрением, расстройствами ЖКТ и стрессами.

Рыбы

Женщины-Рыбы живут до 75 лет, а мужчины — до 71. По мнению астрологов — это самый болезненный знак, им нужно быть осторожными с водой. Рыбы подвержены одышке, артрозу и заболеваниям кожи.

Ранее ФАН писал о том, что дагестанский диетолог Джамиля Гусейнова назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом.

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здоровье астрология знаки зодиака долгожители
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