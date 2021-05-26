Астрологи назвали долгожителей среди знаков зодиака

Вашингтон, 26 мая. По мнению астрологов, все представители зодиакальной системы «запрограммированы» на определенное количество отведенных лет жизни, а также болезни, сокращающие ее срок.

Эксперты из США в ходе исследований выяснили, что звезды влияют на здоровье и продолжительность жизни людей. Между датой рождения человека и длиной жизни есть четкая закономерность.

Овны

Женщины-Овны живут не менее 78 лет, мужчины — примерно 79 лет. Астрологи советуют им относиться к жизни философски, избегать стрессов, иначе они столкнутся с бессонницей, мигренью и сердечными заболеваниями.

Тельцы

Женщины дожить до 80 лет, а мужчины — 82 года. Из-за пристрастия к еде Тельцы склонны к ожирению. Слабым местом являются мочеполовая система и суставы. Нужно больше радоваться жизни и следить за своим здоровьем.

Близнецы

Мужчины доживают почти до 78 лет, женщины — примерно до 85. Тельцы любят копаться в себе и искать смысл жизни. Они подвержены депрессии, может страдать дыхательная система. Тельцам нужно следить за весом, им вредны переедание и истощение, также нужно обратить внимание на болезни конечностей.

Раки

Женщины этого знака зодиака могут прожить не меньше 73 лет, мужчина живут не менее 68 лет. Самое главное — вести здоровый образ жизни и вовремя обращаться к врачам из-за возможного риска онкологии. Раки подвержены сосудистым заболеваниям, нарушениям работы ЖКТ.

Львы

Женщины и мужчины этого знака доживают до 74 лет. Но при условии, что Львы вовремя обращаются за медицинской помощью. Люди этого знака идут к врачам только в крайнем случае. Слабое место — сердечно-сосудистая система, спина и глаза.

Девы

Женщины-Девы могут прожить до 81 года, мужчины — до 77 лет. У них уязвим ЖКТ, из-за этого они могут страдать расстройствами. Чтобы этого избежать необходимо устраивать разгрузочные дни, не переедать, исключить жирную пищу.

Весы

Женщинам этого знака отведено до 77 лет, мужчинам — до 73. Их сила — в иммунитете, защитные свойства которого помогут Весам избежать потенциальных болезней с кожей, поясницы и почек. Весам нужно остерегаться влажности и холода.

Скорпионы

Женщинам отведено до 62 лет, а мужчинам — примерно 61. Астрологи связывают это с тем, что Скорпионы тяжело поддаются лечению. Если они будут заниматься профилактикой верхних дыхательных путей и мочеполовой сферы, есть шанс прожить дольше.

Стрельцы

У этих знаков слабые опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистая система. Женщины доживают только до 73 лет, мужчины — до 69. Женщинам нужно обратить внимание на состояние волос, ногтей и кожи, а мужчинам — за здоровьем простаты.

Козероги

Это очень выносливый знак. Они могут переболеть десятками болезней, слабым местом является травматизм. Поэтому женщины проживают порядка 80 лет, а мужчины — 77. Астрологи советуют беречь суставы и наблюдать за ЖКТ.

Водолеи

Эти знаки в среднем живут до 72 лет. Из-за непредсказуемого иммунитета Водолеи могут простудиться в жару, а зимой ни разу не переболеть. Им нужно остерегаться болезней, связанных с кровообращением, зрением, расстройствами ЖКТ и стрессами.

Рыбы

Женщины-Рыбы живут до 75 лет, а мужчины — до 71. По мнению астрологов — это самый болезненный знак, им нужно быть осторожными с водой. Рыбы подвержены одышке, артрозу и заболеваниям кожи.

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