Лукашенко готов побеседовать с Байденом и Путиным о проблемах в Белоруссии

Минск, 26 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность пообщаться с российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Белорусский лидер рассказал о возможности обсудить с политиками ситуацию в республике. Если стороны желают поговорить о проблемах в стране, пусть приезжают в Минск, подчеркнул президент.

«Выслушаю даже все гадости, которые (пресс-секретарь Белого дома Джен — Прим. ФАН) Псаки ему напишет для того, чтобы он (Байден. — Прим. ФАН) мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси — это смешно», — сказал Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал переговоры Путина и Лукашенко 28 мая. На предстоящей встрече политики могут затронуть экономические вопросы, пояснил представитель Кремля.