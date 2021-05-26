Режим самоизоляции сняли для пожилых саратовчан в условиях роста заболеваемости COVID

26 мая, Саратов. Режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет решено не продлевать. При этом сохраняется действие постановления, рекомендующего работодателям переводить пожилых сотрудников на дистанционную форму работы.

«Не самое лучшее время для такого решения, учитывая, что в области снова растет заболеваемость коронавирусом. С другой стороны, ни для кого не секрет, что ограничения и так соблюдали считанные единицы. Целые автобусы набиты пожилыми дачниками, которые даже маски не надевают. Будем надеяться, что они успели вакцинироваться», — рассказала корреспонденту ФАН врач-инфекционист Ольга Темлякова.

Заболеваемость коронавирусом выросла в Саратовской области впервые с февраля. Чаще всего заболевают люди 18-49 лет.