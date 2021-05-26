Делегации России и США обсудили тему восстановления иранской ядерной сделки

Москва, 26 мая. Делегации Российской Федерации и Соединенных Штатов провели переговоры касательно восстановления иранской ядерной сделки, отметил постпред России Михаил Ульянов.

Стороны обсудили различные варианты решения остающихся вопросов по иранской ядерной сделке. Обсуждение было весьма плодотворным, несмотря на то, что позиции России и США могут быть не совсем идентичны по всем пунктам, передает РИА Новости.

Новый этап переговоров по этой теме начался 25 мая с официального заседания Совместной комиссии по СВПД. Вполне вероятно, что этот раунд станет завершающим, полагает Ульянов.

Ранее сообщалось, что Москва позитивно оценила продление договоренностей между Ираном и МАГАТЭ в обсуждении ядерной сделки.