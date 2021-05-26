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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:25
Политика
Прибалтика подтолкнула Белоруссию к интеграции с Россией
15:24
Общество
Уголовная мена: как в Туле обменяли стадион на бывшее транспортное депо
15:24
Общество
Усилия по вывозу трупов тюленей с пляжей Петербурга назвали «героическими»
15:19
Общество
Эфир: Потеснит ли цифровое искусство настоящую живопись
15:18
Общество
Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
15:13
Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
15:13
Общество
Словакия разрешила применение российской вакцины «Спутник V»
15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
15:03
Спорт
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге
15:02
Общество
ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей
15:00
Армия
Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны
15:00
Экономика
Аналитики назвали встречу Путина и Байдена в Женеве фактором укрепления рубля
15:00
ФАН-ТВ
Зрелищный этап Ар-МИ-2021 завершился в Сибири
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Делегации России и США обсудили тему восстановления иранской ядерной сделки

  /   Обновлено: 26 мая 2021 14:36
Политика
Делегации России и США обсудили тему восстановления иранской ядерной сделки
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 мая. Делегации Российской Федерации и Соединенных Штатов провели переговоры касательно восстановления иранской ядерной сделки, отметил постпред России Михаил Ульянов.

Стороны обсудили различные варианты решения остающихся вопросов по иранской ядерной сделке. Обсуждение было весьма плодотворным, несмотря на то, что позиции России и США могут быть не совсем идентичны по всем пунктам, передает РИА Новости.

Новый этап переговоров по этой теме начался 25 мая с официального заседания Совместной комиссии по СВПД. Вполне вероятно, что этот раунд станет завершающим, полагает Ульянов.

Ранее сообщалось, что Москва позитивно оценила продление договоренностей между Ираном и МАГАТЭ в обсуждении ядерной сделки.

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сша иран ядерная сделка
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Все новости / Политика / Делегации России и США обсудили тему восстановления иранской ядерной сделки
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