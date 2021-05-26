Малькевич назвал блокировку Милонова в TikTok очередным актом цензуры

Санкт-Петербург, 26 мая. Блокировка депутата Госдумы РФ Виталий Милонова в TikTok является очередным актом цензуры со стороны соцсетей. Об этом заявил журналист и общественник Александр Малькевич.

Зампредседателя Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества раскритиковал блокировку аккаунта Милонова в соцсети, где размещают видеоролики. По мнению Малькевича, это очередной акт цензуры со стороны соцсетей. Депутат заявил, что «иностранные содомиты» хотят надругаться над свободой слова. Команда политика пожаловалась на действия TikTok, но не получила реакции.

Малькевич иронично поинтересовался, что именно не понравилось мобильному приложению из видео, на которых депутат высаживает деревья или водит хороводы.

Виталий Милонов ранее раскритиковал незаконные митинги в поддержку заключенного Алексея Навального. Депутат назвал такие акции гей-парадами.