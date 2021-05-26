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26 мая 15:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:25
Политика
Прибалтика подтолкнула Белоруссию к интеграции с Россией
15:24
Общество
Уголовная мена: как в Туле обменяли стадион на бывшее транспортное депо
15:24
Общество
Усилия по вывозу трупов тюленей с пляжей Петербурга назвали «героическими»
15:19
Общество
Эфир: Потеснит ли цифровое искусство настоящую живопись
15:18
Общество
Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
15:13
Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
15:13
Общество
Словакия разрешила применение российской вакцины «Спутник V»
15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
15:03
Спорт
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге
15:02
Общество
ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей
15:00
Армия
Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны
15:00
Экономика
Аналитики назвали встречу Путина и Байдена в Женеве фактором укрепления рубля
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ФАН-ТВ
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Малькевич назвал блокировку Милонова в TikTok очередным актом цензуры

  /   Обновлено: 26 мая 2021 14:38
Политика
Малькевич назвал блокировку Милонова в TikTok очередным актом цензуры
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 26 мая. Блокировка депутата Госдумы РФ Виталий Милонова в TikTok является очередным актом цензуры со стороны соцсетей. Об этом заявил журналист и общественник Александр Малькевич.

Зампредседателя Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества раскритиковал блокировку аккаунта Милонова в соцсети, где размещают видеоролики. По мнению Малькевича, это очередной акт цензуры со стороны соцсетей. Депутат заявил, что «иностранные содомиты» хотят надругаться над свободой слова. Команда политика пожаловалась на действия TikTok, но не получила реакции.

Малькевич иронично поинтересовался, что именно не понравилось мобильному приложению из видео, на которых депутат высаживает деревья или водит хороводы.

Виталий Милонов ранее раскритиковал незаконные митинги в поддержку заключенного Алексея Навального. Депутат назвал такие акции гей-парадами.

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милонов малькевич tiktok
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Все новости / Политика / Малькевич назвал блокировку Милонова в TikTok очередным актом цензуры
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