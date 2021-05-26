Переворот в Мали: как изменилась ситуация на вторые сутки кризиса

Не прошло и года после государственного переворота в Мали, как в западноафриканской стране вновь начался политический кризис. Вице-президент переходного периода Ассими Гойта стал управлять республикой, отправив под арест временных лидера государства и премьер-министра.

В выступлении по национальному телевидению Гойта заявил, что передача власти гражданскому правительству состоится в соответствии с планом. Однако мировое сообщество выражает серьезную озабоченность происходящими в стране процессами.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, что изменилось в ситуации вокруг Мали через сутки после ареста главы государства.

Накануне нового кризиса

Последний избранный президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта лишился власти в результате государственного переворота, организованного группой военных.

Возглавившие страну силовики создали Национальный комитет спасения народа (CNSP), ввели комендантский час, закрыли границы и приступили к формированию органов государственной власти.

По решению CNSP временным лидером Мали назначен экс-министр обороны, полковник в отставке Ба Н’Дау. Вице-президентом стал полковник Ассими Гойта, принимавший активное участие в руководстве переворотом.

Федеральное агентство новостей /

Через неделю глава государства утвердил в должности премьер-министра бывшего руководителя МИД республики Моктара Уана и вместе с ним сформировал правительство переходного периода.

К концу 2020 года начал работу законодательный орган власти — Национальный переходный совет Мали (NTC), которым стал управлять еще один из лидеров переворота Малик Дью.

Страна планомерно продвигалась к выборам президента, намеченным на 27 февраля 2022 года. Но на фоне общественного недовольства, вызванного обилием военных во властных структурах, 14 мая правительство объявило о перестановках в кабинете министров. Постов лишились два участника августовского переворота — экс-министр обороны Садио Камара и экс-министр безопасности полковник Модибо Коне.

После этого вице-президент Ассими Гойта, пользуясь поддержкой армии, арестовал глав государства и правительства и отправил их на военную базу Кати, расположенную неподалеку от столицы страны.

Global Look Press / Habib Kouyate / XinHua

Возмущение международного сообщества

Одним из первых отреагировал на ситуацию в Мали лидер Франции Эммануэль Макрон. Он охарактеризовал происходящее как государственный переворот и заявил о готовности вводить персональные санкции против организаторов инцидента.

Au Mali, ce qui a été conduit par les militaires putschistes est un coup d’État. C’est inacceptable. Nous sommes prêts à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 25, 2021

Осуждение выразили США, Германия, Великобритания, Европейский и Африканский союзы и Организация Объединенных Наций. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в личном Twitter-аккаунте призвал освободить задержанных.

I am deeply concerned by news of detention of civilian leaders of the Malian transition. I call for calm & their unconditional release. My Special Representative is working closely with ECOWAS, the AU & all other international actors supporting the ongoing political transition. — António Guterres (@antonioguterres) May 25, 2021

В среду, 26 мая, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, посвященное очередному кризису в Мали. Встреча, инициированная Францией, Нигером, Тунисом, Кенией, а также Сент-Винсентом и Гренадинами, состоится за закрытыми дверями.

В это же время в охваченную политическим кризисом страну направилась посредническая группа Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) во главе с бывшим президентом Нигерии Гудлаком Эбеле Джонатаном.

В интервью для Agence France-Presse один из участников делегации предупредил о возможном введении санкций против Мали со стороны Сообщества. Аналогичное заявление последовало и от Европейского союза.

Global Look Press / Wiktor Dabkowski

Обеспокоенность политическим кризисом в Мали выражает одно из ведущих государств региона — Нигерия. Абуджа опасается, что события в Бамако могут сорвать усилия по возвращению демократического правления в западноафриканской стране.

«Ключевые участники этого достойного осуждения акта должны осознавать, что заинтересованные стороны в регионе и друзья Мали отвергают любые попытки давления на задержанных должностных лиц, включая принуждение к отставке», — говорится в заявлении федерального правительства Нигерии.

Миротворческая миссия ООН в Мали (МИНУСМА) в сообщении в официальном Twitter-аккаунте требует обеспечить неприкосновенность арестованных и утверждает, что организаторы задержания понесут за это ответственность.

#Mali Nous suivons avec attention les événements et restons engagés en appui à la Transition. Nous appelons au calme et exigeons la libération immédiate et inconditionnelle du Président et du Premier ministre. Ceux qui les détiennent devront répondre de leurs actes. — MINUSMA (@UN_MINUSMA) May 24, 2021

Народ Мали в ожидании

В отличие от международных организаций, реакция населения Мали на происходящие в стране события выглядит несколько отстраненной. Граждане республики, пережившие государственный переворот менее года назад, больше беспокоятся о собственной безопасности, чем о политических перестановках во власти.

«Мы сыты по горло этими постоянными арестами со стороны военных. Они нападают на людей, чтобы убить их или задержать, и мы никогда не знаем почему», — заявил корреспонденту Africanews местный житель Хамиду Дигойе.

Другие малийцы настроены менее агрессивно и согласны позволить находящимся у власти людям самим разбираться, каким образом надлежит управлять государством.

«Хватит истекать ядом, лучше успокоимся. Давайте выберем президента, пусть правят военные», — призывает житель Бамако Усман Того.

Global Look Press / © Diop / Xinhua

Первоначально малийцы благосклонно отнеслись к августовскому перевороту, которому предшествовали массовые демонстрации против политики бывшего главы страны Бубакара Кейта.

Однако со сменой власти кардинальных преобразований в жизни мирного населения не произошло. Новое правительство сохранило курс на сотрудничество с Францией, за которое критиковали свергнутого президента. Также не прекратились нападения террористов, от которых страдают преимущественно рядовые граждане.

Федеральное агентство новостей /

В связи с этим перестановки в Мали больше беспокоят внешних игроков, которым необходимо устанавливать контакты с руководством страны. Население же обеспокоено вопросами выживания, которые предпочитает решать без опоры на помощь властей.