Переворот в Мали: как изменилась ситуация на вторые сутки кризиса

Не прошло и года после государственного переворота в Мали, как в западноафриканской стране вновь начался политический кризис. Вице-президент переходного периода Ассими Гойта стал управлять республикой, отправив под арест временных лидера государства и премьер-министра.

В выступлении по национальному телевидению Гойта заявил, что передача власти гражданскому правительству состоится в соответствии с планом. Однако мировое сообщество выражает серьезную озабоченность происходящими в стране процессами.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, что изменилось в ситуации вокруг Мали через сутки после ареста главы государства.

Последний избранный президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта лишился власти в результате государственного переворота, организованного группой военных.

Возглавившие страну силовики создали Национальный комитет спасения народа (CNSP), ввели комендантский час, закрыли границы и приступили к формированию органов государственной власти.

По решению CNSP временным лидером Мали назначен экс-министр обороны, полковник в отставке Ба Н’Дау. Вице-президентом стал полковник Ассими Гойта, принимавший активное участие в руководстве переворотом.

Через неделю глава государства утвердил в должности премьер-министра бывшего руководителя МИД республики Моктара Уана и вместе с ним сформировал правительство переходного периода.

К концу 2020 года начал работу законодательный орган власти — Национальный переходный совет Мали (NTC), которым стал управлять еще один из лидеров переворота Малик Дью.

Страна планомерно продвигалась к выборам президента, намеченным на 27 февраля 2022 года. Но на фоне общественного недовольства, вызванного обилием военных во властных структурах, 14 мая правительство объявило о перестановках в кабинете министров. Постов лишились два участника августовского переворота — экс-министр обороны Садио Камара и экс-министр безопасности полковник Модибо Коне.

После этого вице-президент Ассими Гойта, пользуясь поддержкой армии, арестовал глав государства и правительства и отправил их на военную базу Кати, расположенную неподалеку от столицы страны.

Одним из первых отреагировал на ситуацию в Мали лидер Франции Эммануэль Макрон. Он охарактеризовал происходящее как государственный переворот и заявил о готовности вводить персональные санкции против организаторов инцидента.

Осуждение выразили США, Германия, Великобритания, Европейский и Африканский союзы и Организация Объединенных Наций. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в личном Twitter-аккаунте призвал освободить задержанных.

I am deeply concerned by news of detention of civilian leaders of the Malian transition. I call for calm & their unconditional release. My Special Representative is working closely with ECOWAS, the AU & all other international actors supporting the ongoing political transition.