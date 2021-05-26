Переворот в Мали: как изменилась ситуация на вторые сутки кризиса

Не прошло и года после государственного переворота в Мали, как в западноафриканской стране вновь начался политический кризис. Вице-президент переходного периода Ассими Гойта стал управлять республикой, отправив под арест временных лидера государства и премьер-министра.
В выступлении по национальному телевидению Гойта заявил, что передача власти гражданскому правительству состоится в соответствии с планом. Однако мировое сообщество выражает серьезную озабоченность происходящими в стране процессами.
Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, что изменилось в ситуации вокруг Мали через сутки после ареста главы государства.
Накануне нового кризиса
Последний избранный президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта лишился власти в результате государственного переворота, организованного группой военных.
Возглавившие страну силовики создали Национальный комитет спасения народа (CNSP), ввели комендантский час, закрыли границы и приступили к формированию органов государственной власти.
По решению CNSP временным лидером Мали назначен экс-министр обороны, полковник в отставке Ба Н’Дау. Вице-президентом стал полковник Ассими Гойта, принимавший активное участие в руководстве переворотом.
Через неделю глава государства утвердил в должности премьер-министра бывшего руководителя МИД республики Моктара Уана и вместе с ним сформировал правительство переходного периода.
К концу 2020 года начал работу законодательный орган власти — Национальный переходный совет Мали (NTC), которым стал управлять еще один из лидеров переворота Малик Дью.
Страна планомерно продвигалась к выборам президента, намеченным на 27 февраля 2022 года. Но на фоне общественного недовольства, вызванного обилием военных во властных структурах, 14 мая правительство объявило о перестановках в кабинете министров. Постов лишились два участника августовского переворота — экс-министр обороны Садио Камара и экс-министр безопасности полковник Модибо Коне.
После этого вице-президент Ассими Гойта, пользуясь поддержкой армии, арестовал глав государства и правительства и отправил их на военную базу Кати, расположенную неподалеку от столицы страны.
Возмущение международного сообщества
Одним из первых отреагировал на ситуацию в Мали лидер Франции Эммануэль Макрон. Он охарактеризовал происходящее как государственный переворот и заявил о готовности вводить персональные санкции против организаторов инцидента.
Au Mali, ce qui a été conduit par les militaires putschistes est un coup d’État. C’est inacceptable. Nous sommes prêts à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 25, 2021
Осуждение выразили США, Германия, Великобритания, Европейский и Африканский союзы и Организация Объединенных Наций. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в личном Twitter-аккаунте призвал освободить задержанных.
I am deeply concerned by news of detention of civilian leaders of the Malian transition. I call for calm & their unconditional release. My Special Representative is working closely with ECOWAS, the AU & all other international actors supporting the ongoing political transition.— António Guterres (@antonioguterres) May 25, 2021
В среду, 26 мая, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, посвященное очередному кризису в Мали. Встреча, инициированная Францией, Нигером, Тунисом, Кенией, а также Сент-Винсентом и Гренадинами, состоится за закрытыми дверями.
В это же время в охваченную политическим кризисом страну направилась посредническая группа Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) во главе с бывшим президентом Нигерии Гудлаком Эбеле Джонатаном.
В интервью для Agence France-Presse один из участников делегации предупредил о возможном введении санкций против Мали со стороны Сообщества. Аналогичное заявление последовало и от Европейского союза.
Обеспокоенность политическим кризисом в Мали выражает одно из ведущих государств региона — Нигерия. Абуджа опасается, что события в Бамако могут сорвать усилия по возвращению демократического правления в западноафриканской стране.
«Ключевые участники этого достойного осуждения акта должны осознавать, что заинтересованные стороны в регионе и друзья Мали отвергают любые попытки давления на задержанных должностных лиц, включая принуждение к отставке», — говорится в заявлении федерального правительства Нигерии.
Миротворческая миссия ООН в Мали (МИНУСМА) в сообщении в официальном Twitter-аккаунте требует обеспечить неприкосновенность арестованных и утверждает, что организаторы задержания понесут за это ответственность.
#Mali Nous suivons avec attention les événements et restons engagés en appui à la Transition. Nous appelons au calme et exigeons la libération immédiate et inconditionnelle du Président et du Premier ministre. Ceux qui les détiennent devront répondre de leurs actes.— MINUSMA (@UN_MINUSMA) May 24, 2021
Народ Мали в ожидании
В отличие от международных организаций, реакция населения Мали на происходящие в стране события выглядит несколько отстраненной. Граждане республики, пережившие государственный переворот менее года назад, больше беспокоятся о собственной безопасности, чем о политических перестановках во власти.
«Мы сыты по горло этими постоянными арестами со стороны военных. Они нападают на людей, чтобы убить их или задержать, и мы никогда не знаем почему», — заявил корреспонденту Africanews местный житель Хамиду Дигойе.
Другие малийцы настроены менее агрессивно и согласны позволить находящимся у власти людям самим разбираться, каким образом надлежит управлять государством.
«Хватит истекать ядом, лучше успокоимся. Давайте выберем президента, пусть правят военные», — призывает житель Бамако Усман Того.
Первоначально малийцы благосклонно отнеслись к августовскому перевороту, которому предшествовали массовые демонстрации против политики бывшего главы страны Бубакара Кейта.
Однако со сменой власти кардинальных преобразований в жизни мирного населения не произошло. Новое правительство сохранило курс на сотрудничество с Францией, за которое критиковали свергнутого президента. Также не прекратились нападения террористов, от которых страдают преимущественно рядовые граждане.
В связи с этим перестановки в Мали больше беспокоят внешних игроков, которым необходимо устанавливать контакты с руководством страны. Население же обеспокоено вопросами выживания, которые предпочитает решать без опоры на помощь властей.