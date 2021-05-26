ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей



В этом году с 31 мая выпускники начнут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Школьники переживают, нервничают. И не зря. Ведь результаты экзамена определяют судьбу выпускника на пять лет — в какой вуз он поступит? Поэтому сдача ЕГЭ — это испытание не только для школьников, но и для их родителей. Зачастую они переживают за результаты сильнее своих детей. Как справиться с эмоциями и подготовиться к испытаниям? Чем родитель может помочь своему ребенку? Действительно ли сейчас школьники переживают из-за ЕГЭ сильнее, чем когда-то их родители во время сдачи выпускных и вступительных экзаменов? Что делать, если экзамен провален? На эти вопросы ответили доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева и директор школы №102 Выборгского района Санкт-Петербурга Ольга Ципляева в ходе пресс-конференции, прошедшей в медиацентре «Патриот».

Сдача экзамена всегда была стрессом для школьников любого поколения. Раньше дети готовились не только к выпускным экзаменам в школе, но к вступительным в вузы. Сейчас эти два испытания объединены, что несколько даже упрощает задачу, считает Ольга Ципляева. Она признала, что система подготовки изменилась. Сейчас детей учат не только решать задания, но и правильно оформлять бланки, поскольку это очень важно для корректного подведения итогов.

«Если ребенок ходит в школу — не будет трудностей. У нас детей с начальной школы готовят к ЕГЭ. Они регулярно пишут диагностические работы, которые по формату похожи на ЕГЭ и ОГЭ. При этом задания меняются год от года. Это уже не тот экзамен, который был больше похож на тест. Сейчас, чтобы выполнить задания, необходимо владеть материалом», — пояснила она.

По мнению психолога Татьяны Яничевой, сейчас за результаты экзаменов больше переживают родители, нежели школьники. Они невольно делятся своим напряжением и негативными эмоциями с детьми, а это только мешает ребенку сосредоточиться и спокойно пройти испытание.

«Родители должны оказывать поддержку и помощь — вот, что нужно. А они часто заражают детей тревогой. Если при этом используются еще и авторитарные методы, то это вообще крайний вариант. Так делать нельзя. Родитель должен транслировать уверенность — «даже если ты не сдашь — мы найдем другие варианты». <…> Поэтому родителям надо задуматься сначала о своем состоянии. Сначала приводите в ресурсное состояние себя, а потом уже помогаете ребенку», — рекомендовала она.

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Психолог также отметила, что не лишним в период подготовки к ЕГЭ будет помощь в организации быта и времени школьника. Яничева видит две основные причины провала на экзамене: плохая подготовка и стресс. По ее мнению, если ребенок все 11 лет в школе ничего не делал, то за месяц он физически не сможет подготовиться. Но есть и другая ситуация, когда школьник, превосходно знающий материал, на экзамене просто не может совладать с эмоциями и все забывает. Поэтому очень важно готовить ребенка к экзамену не только с точки зрения знаний, но и психологически — он должен уметь справляться со стрессом. И главное, убеждена она, и родителям, и детям надо понять, что «провал ЕГЭ — это не конец жизни».

«Бесполезно пытаться в последний день все выучить. В идеале накануне экзамена лучше погулять, отвлечься, подумать о хорошем, провести день отдыха. Важно, чтобы утром в день икс было хорошее настроение. А чтобы школьник не трясся от страха, родителям лучше избежать наказов и советов в духе «держись, это твой последний шанс», — сказала Яничева.

Даже, если экзаменационные баллы не соответствуют ожиданиям — нет ничего ценнее, чем обдуманный и со сделанными выводами негативный опыт, уверена психолог.

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Ольга Ципляева в свою очередь отметила, что сейчас система подготовки к ЕГЭ во всех школах отработана. Обычно ученикам школьной программы достаточно для сдачи экзаменов. Однако нередки случаи, когда родители дополнительно нанимают репетитора. Если репетитор не работает в системе образования — это просто выкинутые деньги.

«Система и задания ЕГЭ меняются каждый год. Если репетитор не является работником школы, он не сможет подготовить ребенка — он не знает системы. Учителей же этому обучают постоянно, они сдают экзамены, они знают, что ждет детей», — объяснила она.

Директор школы призвала родителей при выборе вузов для подачи заявок, не навязывать детям свое мнение, а дать возможность сделать выбор самостоятельно. Задача родителя перед ребенком — лишь показать многообразие мира и поддержать его первые взрослые шаги.