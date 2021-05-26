Инфекционист призвал не бояться контактировать с животными из-за коронавируса

Москва, 26 мая. Число случаев передачи коронавируса животным от людей крайне малое, поэтому не стоит бояться с ними контактировать. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

Возможность передачи COVID-19 от человека некоторым видам животных ранее подтвердили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Люди могут заразить инфекцией собак, кошек и несколько разновидностей диких зверей.

Однако обеспечить защиту животных от коронавируса может российская вакцина «Спутник V». Эффективность препарата уже доказали в НИЦ им. Гамалеи.