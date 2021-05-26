Вымогательницу денег у родственника Сталина оставили под арестом

Москва, 26 мая. Мошенницу Анастасию Белянкину оставили под арестом на полгода. Она пыталась выманить у родственника Сталина крупную сумму денег.

Девушка является участницей банды, которая совершила ряд попыток обмануть ветеранов ВОВ. Однако полиция им помешала.

Ранее родственник Иосифа Сталина 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев и его супруга рассказали, что мошенники, похитившие их деньги, угрожали расправой. Злоумышленник пригрозил, что привезет ее в центр Москвы и «разрежет на кусочки». При этом женщина, с ее слов, разговаривала с аферистами очень строго, сообщал ФАН.