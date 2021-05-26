В Курске девятилетняя девочка умерла от удара током возле вокзала

Курск, 26 мая. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти девятилетней девочки от поражения током. Ребенок пострадал, схватившись за металлическое ограждение.

Трагедия произошла во дворе жилого дома на Станционной улице. Ребенок находился со старшим братом. После ЧП за пострадавшей девочкой прибежал отец, он попытался отвезти дочь в больницу, но их автомобиль попал в аварию.

В итоге спасти школьницу не удалось. Прибывшие на место ДТП медики попытались реанимировать несовершеннолетнюю, однако их старания не принесли результата.

Подробности случившегося в настоящее время выясняют сотрудники правоохранительных органов. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Подростка госпитализировали с ожогами после удара током на крыше поезда, сообщал ФАН. Инцидент произошел на территории железнодорожной станции «Вологда-2».