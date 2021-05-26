Председатель Совфеда РФ Матвиенко предложила создать Экологический кодекс

Москва, 26 мая. Экологическое законодательство в России нуждается в совершенствовании и систематизации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Внимание российских властей к экологической теме позволило сформировать консолидированный подход и определить приоритетность природоохранной повестки. Накануне проведения IХ Невского международного экологического конгресса Матвиенко выступила с инициативой создания Экологического кодекса.

«Вместе с правительством подготовлен целый ряд поправок в Лесной кодекс — для создания единой системы контроля за оборотом леса. Продолжается работа по прекращению незаконных вырубок. Благодаря поправкам в законодательство процесс пошел очень активно», — добавила спикер СФ.

По ее словам, настало время систематизировать экологическое законодательство, чтобы сделать его понятным и доступным. В ближайшее время будет обсуждаться идея свести все законы, направленные на сохранение природы, в единый документ — Экологический кодекс.

Ранее стало известно, что в России могут отменить налогообложение платежей за ущерб экологии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.