Молдавия — самая бедная страна Европы. Однако в ней есть много миллионеров и много политиков. Кроме того, это разделенная страна, часть территории которой — Приднестровье — продолжает жить «словно при сталинизме», как утверждают в Европе. И все это, похоже, беспокоит население соседних стран, таких как Румыния.

Основа политики в этой стране — парламентское представительство. А у президента нет никаких важных полномочий, однако в итоге есть вся власть. Еще в 2019 году разведывательный отдел журнала The Economist назвал власть в Молдавии «гибридным режимом».

Для Евросоюза Молдавия остается «песочницей», в которой борются проевропейские и пророссийские силы. Действующий президент Майя Санду считается проевропейским политиком, а бывший Игорь Додон — пророссийским. Реальность же выглядит куда более туманной, серой и переменчивой.

Федеральное агентство новостей /

Внеочередные выборы

Внеочередные парламентские выборы в Молдавии должны состояться 11 июля 2021 года. В конце апреля президент Майя Санду распустила парламент — формальным поводом для этого стало то, что депутаты с декабря 2020 года дважды не смогли утвердить новый состав правительства страны.

Госпожа Санду, которая поддерживает интеграцию с Румынией, пытается представить себя «честным политиком», однако на самом деле была на зарплате у румынских правоцентристов еще до того, как получила власть. Ее партия соперничает с двумя другими — которым из Европы приказали встать на ее сторону, чтобы добиться лидерства. Ее образ «честного политика» разрушается из-за того, что она требует провести выборы во время пандемии.

Европейские политики-правоцентристы считают Молдавию гангстерским феодальным режимом под контролем олигарха Владимира Плахотнюка. Предполагают, что Плахотнюк чем-то расстроил Кремль — как, впрочем, расстроил всех, в том числе американцев.

Другим элементом этой непростой головоломки является бизнесмен Илан Шор, лидер партии «Шор», бывший мэр города Оргеев, которого обвиняют в мошенничестве на миллиард долларов со Сберегательным банком Молдовы. Шор занимает третье место среди ведущих политиков, которым доверяют люди, — несмотря на то, что живет за рубежом и считается приближенным Плахотнюка.

Додон же возглавляет ряды социалистов, которые сейчас оказывают очень серьезное влияние на Молдавскую Православную Церковь. Она очень влиятельна, особенно среди молдаван, живущих за рубежом, которые составляют 45% от общего населения. Имидж Додона также далек от идеала. Он вел во всех опросах, пока не проиграл президентские выборы Майе Санду.

Федеральное агентство новостей /

Голосование во время чумы

Предстоящие выборы народ Молдавии воспринимает как стихийное бедствие. Люди боятся пандемии и парадоксального поведения политиков: от всех требуют оставаться дома, но при этом непременно прийти проголосовать. Скорее всего, доля не проголосовавших будет велика. При этом Санду считают не выполнившей своих обещаний, что непременно скажется на ее окончательных результатах.

Как видят эти результаты в Европе?

В фантастическом воображаемом мире политики Брюсселя существуют все поводы не волноваться о выборах в Молдавии. В Брюсселе считают, что решение провести выборы — это решение Европы, потому что Майя Санду, — президент, которого поддерживает Европа. Неважно, если при ней проблемы те же самые или даже хуже, если этого лидера посадили в кресло мы. Госпожа Санду вполне открыто высказывается против России, что тоже нравится Брюсселю, который, по обыкновению, закрывает глаза на ее дела с Москвой.

Аналитики в Европе не уделяют серьезного внимания проблемам Молдавии. До тех пор, пока власть удерживают те, кого всегда поддерживал Брюссель (и Бухарест) — ситуация считается приемлемой. Скорее всего, если только Санду удастся добиться своих целей и провести выборы, Молдавию будут изо всех сил подталкивать к вступлению в Европейский союз — несмотря на разочарованность разрастанием «единой Европы».

Мир никогда не бывает ни белым, ни черным, и Молдавия в этом отношении не отличается. Политические столкновения происходят, когда политики занимают позиции не по идейным причинам, а из-за собственной политической выгоды.

А вот люди в Молдавии могут быть в конечном итоге уверены только в одном — что останутся такими же бедными, как были.