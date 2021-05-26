Москва, 26 мая. Американский политолог польского происхождения не учел нескольких важных исторических моментов.

Четыре года назад не стало Збигнева Бжезинского — американского политолога, социолога и государственного деятеля польского происхождения. Обладая невероятно скромным официальным статусом, его суждения всегда воспринимались серьезно.

Стоит отметить, что у Бжезинского была определенная слабость к Украине и, соответственно, не слишком положительное мнение о России.

Збигнев Бжезинский — уроженец Польши и память о том, что Украина некогда была частью Речи Посполитой сохранилась в его крови вместе с ненавистью к России.

В его книге «Великая шахматная доска», вышедшей в 1997 году, написано, что Россия без Украины перестает быть евразийской империей.

«Без Украины Россия все еще может бороться за имперский статус, но тогда она стала бы в основном азиатским имперским государством. Россия не может быть в Европе без Украины, также входящей в состав Европы, в то время как Украина может быть в Европе без России, входящей в состав Европы», — писал автор.

Данная фраза долгое время использовалась и цитировалась немалым количеством экспертов политической направленности. Но спустя каких то десять лет, стало очевидным, что, к примеру, в XV веке у России не было Украины и быть Евразийской империей ей это ну никак не помешало. Ресурсов и сплоченности у России хватило, чтобы противостоять польско-литовской империи. Присоединение Украины и правда ускорило процесс, но речь идет не о процессе становления, а скорее о процессе расширения Российской Империи.

А вот Речь Посполитая, лишившись Украины, канула в Лету. Первая потеря «братского государства» в 1917-20-х и 1941-44-х годах существенно на Россию не повлияла. Потеря Украины в 1917-20 году к катастрофическим последствиям не привела, как не привела к ним и потеря в 1941-44 годах. Не произошло ничего ужасного с Россией и после 1991 года. Проблемы в России конечно же были, но имели исключительно внутреннее происхождение и разрешались так же внутри.

В XXI веке сомневаться о решающем влиянии России на европейскую политику не приходится. Антироссийская пропаганда — прекрасное тому доказательство.

Немало громких мнений и фраз Збигнева Бжезинского можно оспорить

«Независимость Украины также лишила Россию её доминирующего положения на Чёрном море, где Одесса служила жизненно важным портом для торговли со странами Средиземноморья и всего мира в целом», — писал он.

Очевидно, что данное заявление более чем спорное. Ведь всем известно, что акватория Черного моря контролируется Россией, а Одесса, как порт осталась далеко не у дел, оказавшись попросту ненужной и вне имперского проекта.

Интересно, что фанат Украины сам не верил в нее до конца. Так, например Бжезинский однажды отметил, что жизнеспособность Украины будет оставаться под сомнением, если внимание США переключится на другие проблемы.

Позиция ушедшего эксперта понятна. Он всегда был другом только для своей родины — Польши. А украинские патриоты сделали его своим «другом» за нелюбовь к России. Этого было достаточно, но другом Украины он конечно же никогда не был и быть не мог.

Ранее сообщалось, как Польша осознала, что сотрудничество с РФ в области энергетики могло бы привести к выгоде обеих сторон, но этого не случилось из-за Украины.